"Большое несчастье" ретроградного Сатурна. Что обещает астропрогноз на субботу и какие дела обречены на провал

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что нам принесет эта суббота, 28 сентября. Оказалось, что Сатурн будет находиться в ретроградном движении, а потому не все дела принесут успех.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) эксперт составила астрологический прогноз на субботу и рассказала, что нужно учесть в этот день.

Прогноз астропогоды на 28 сентября

Соловьева напомнила о коридоре затемнений и посоветовала не планировать на этот день важные дела и воздержаться от серьезных решений.

"Откажитесь от сексуальных развлечений. Не тратьте энергию зря. Большая вероятность воровства. Существует риск обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню", - отметила астролог.

"Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взаимно. В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Простите тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами", - также советует она.

В этот день можно разводиться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Можно также подавать апелляцию и искать защиту.

Гороскоп на 28 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Кроме этого, в субботу наступит важная дата - начало Индира экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Старой Луны, во время индуистского месяца Ашвин (сентябрь-октябрь по григорианскому стилю).

"Считается, что соблюдение рекомендаций в этот день помогает очищению кармы и освобождению от грехов - не только своих, но и родовых: в этот день можно освободить своих предков от всех их проступков, окончательно вернуть мир и покой их душам", - объяснила эксперт.

"Также к положительным эффектам от выполнения всех правил относят существенное улучшение качества жизни, повышение уровня изобилия и счастья", - добавила она.

Что нужно сделать в субботу (иллюстрация: freepik.com)

Астрологический прогноз на 28 сентября - что готовит Сатурн

В субботу наступает день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".

По словам эксперта, Сатурн щедро вознаграждает тех, кто усваивает его уроки и достойно проходит сквозь его испытания. И в эту субботу планета будет находиться в ретроградном движении.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - советует эксперт.