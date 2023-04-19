Почему гречка получается невкусной: самые главные ошибки в приготовлении

Главные ошибки при варке гречки

Вы ее не перебрали. Даже магазинную гречку из упаковки нужно обязательно проверять на наличие мусора. Желательно перед приготовлением каши осмотреть крупу хотя бы визуально - соринки могут испортить вкус вашего блюда.

Вы ее не промыли. Гречку перед варкой желательно промыть в теплой проточной воде, чтобы смыть пыль. Иначе вкус каши будет значительно хуже. Можно промывать крупу несколько раз, если она очень пыльная. Самый лучший показатель - вода должна быть прозрачной.

Сырая гречка. Во время хранения крупа может стать сырой или же технология была нарушена при производстве. Поэтому гречку стоит немного обжарить на сковороде - это позволить ее просушить и сделать кашу в разы вкуснее.

Вы долго ее варили. Если вы варите кашу, как все остальные крупы и после закипания держите ее на огне более 20 минут, то она станет сухая и безвкусная.

Не используете масло и специи. Гречка любит жиры - можно добавлять сливочное масло, мягкий сыр, зажарку на растительном масле, подливы.

Как правильно варить гречку

Способ 1. Берем гречку в пропорции 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Заливаем кашу крутым кипятком, накрываем крышкой и ждем, пока она впитает всю воду и набухнет. Можно кастрюлю завернуть в кухонное полотенце.

Способ 2. Заливаем гречку кипятком, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем масло, соль и специи. Закрываем крышкой и ждем, пока гречка впитает всю воду и набухнет.

Дело в том, что магазинная коричневая гречка уже обработана и варить ее долго не нужно, она прошла первичную обработку и является полуготовым продуктом.

Тщательно варить нужно только необработанную зеленую гречку, но она редко бывает в продаже.

Что можно добавить в гречку

Обязательно в гречневую кашу нужно добавлять сливочное масло, а также соль.

Многие любят гречку с различными специями - острым перцем чили, паприкой, куркумой. Также для этой крупы подойдет сушеный чеснок и лук, тмин, сушеная или свежая зелень.

Особой пикантности вашей крупе добавят различные подливы - с грибами, с овощами.

Очень вкусной будет гречка с консервированным лососем или мягким сыром, например, адыгейским или фетой.