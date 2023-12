Топ-10 лучших видеоигр за 2023 год по версии журнала TIME

Alan Wake 2

Алан Уэйк - писатель, заключенный в кошмаре за границей нашего мира, пишет мрачный роман в попытке изменить реальность вокруг себя и сбежать из тюрьмы. Спасаясь от ужаса тьмы, преследующей его, Уэйк пытается сохранить разум и победить дьявола на его поле.

Андерсон и Уэйк - два героя, идущие разными путями в двух раздельных реальностях, но в глубине души их связывает нечто, что они сами не могут понять: своими действиями и поступками они отражают друг друга, воздействуя на окружающие миры.

Черпая мощь в романе ужасов, в Брайт-Фоллс проникают загробные силы тьмы, отравляя души местных жителей и угрожая близким Уэйка и Андерсон. Свет - оружие и убежище тех в борьбе с тьмой.

Alan Wake 2 (фото: IGN)

Baldur's Gate 3

Великое земное царство Фейрун в осаде. Население порабощено и поражено "пожирателями разума". Будете сопротивляться или примете таинственную силу, которая начинает пробуждаться внутри вас?

Играйте за оригинальных персонажей или создайте собственного героя и окунитесь в динамическую историю, которая формируется с каждым броском игровых костей.

Объедините усилия с компанией интересных персонажей и вместе с ними грабьте, сражайтесь с опасными врагами и наслаждайтесь любовными романами в Забытых королевствах и за их пределами. Кидайте кубики и используйте свои умения, а также недостатки противников в динамических тактических боях.

Baldur's Gate 3 (фото: Steam)

Marvel's Spider-Man 2

Люди-Пауки, Питер Паркер и Майлз Моралес, возвращаются в новом поразительном приключении, полюбившейся критикам франшизы "MARVEL Человек-Паук" для PS5.

Раскачивайтесь, прыгайте и используйте новые паутинные крылья, чтобы передвигаться по Нью-Йорку мира Marvel, мгновенно переключаясь между Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Проживите разные истории, получите новые удивительные способности и помешайте легендарному злодею Видеви уничтожить их жизнь, город и тех, кого они любят.

Marvel's Spider-Man 2 (фото: Push Square)

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

События игры разворачиваются через некоторое время после финала предыдущей части. В конце Breath of the Wild Линк победил злодея Ганона и спас Зельду.

В сиквеле история повторяется. При исследовании катакомб под замком Линк и Зельда случайно пробуждают давнее зло. Принцесса снова исчезает, а главный герой просыпается на острове, парящем над королевством Хайрул. Линк отправляется спасать Зельду и разбираться с Ганоном.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Eurogamer)

Resident Evil 4

Встречайте полное переиздание легендарной игры ужасов на выживание Resident Evil 4 2005 года.

Спустя шесть лет после событий, произошедших в Раккун-Сити в Resident Evil 2, оставшийся в живых Леон Кеннеди отправляется в глухую европейскую деревню, чтобы расследовать исчезновение дочери президента США. То, что он там находит, не похоже ни на что, с чем он сталкивался раньше.

Каждый аспект классической игры был обновлен для нынешнего поколения, от современной графики и управления до переосмысленного сюжета, который может удивить даже ярых фанатов оригинальной игры.

Resident Evil 4 (фото: Steam)

Dead Space

Классическая научно-фантастическая игра в жанре выживания среди ужаса возвращается в полностью переработанном виде, чтобы предложить более глубокий эффект погружения.

Айзек Кларк - обычный инженер, который должен отремонтировать огромное судно, добывающее полезные ископаемые, USG "Ишимура", но обнаруживает, что что-то пошло не так. Экипаж корабля перебит, а Николь, любимая Айзека, потерялась где-то на борту.

Теперь одинокий и вооруженный только своими инженерными инструментами и навыками, Айзек мчится на поиски Николь, пока вокруг него раскрывается кошмарная тайна произошедшего на борту "Ишимуры". Оказавшись в ловушке с враждебными созданиями, которых зовут некроморфами, Айзек должен сражаться за выживание.

Dead Space (фото: Electronic Arts)

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder является платформером с видом со стороны. Как и в предыдущих частях серии, цель игрока состоит в том, чтобы добраться своим персонажем до конца уровня, избегая врагов (таких как Гумбы и пираньи) и преодолевая препятствия.

Помимо классических бонусов, таких как "огненный цветок" и звезда, в игру были добавлены новые: фрукт, превращающий героя в слона, цветок, позволяющий создавать пузыри, обездвиживающие врагов, гриб, дающий игроку броню в виде дрели, и "чудо-цветок", который может изменять дизайн-уровня вызывая разные эффекты.

Одним из новшеств являются значки, экипировав которые игрок получает разные привилегии, разблокирующиеся на протяжении всей игры. Они разделены на три категории: значки действий, дающие персонажу дополнительную активную способность, значки усиления, придающие пассивную способность, и значки эксперта, наделяющие персонажа продвинутыми навыками.

Super Mario Bros. Wonder (PlayUA)

Star Wars Jedi: Survivor

Действие происходит спустя пять лет после событий, описанных в STAR WARS Jedi: Fallen Order. Имперские войска преследуют Кела - он всегда должен быть на шаг впереди. К тому же на его плечах лежит тяжелая ноша: он один из последних джедаев галактики.

В Jedi: Survivor вас ждут легендарные истории, миры и персонажи "Звездных Войн", а также увлекательные сражения прямо как у Jedi: Fallen Order.

STAR WARS Jedi: Survivor предназначена для игры на оборудовании нового поколения. Вас ждет невероятное погружение во вселенную "Звездных войн".

Star Wars Jedi: Survivor (фото: Steam)

Diablo IV

Действие игры происходит в мире Санктуария серии Diablo после событий Diablo III: Reaper of Souls. Культисты призвали главного антагониста и дочь Мефисто Лилит. После событий предыдущих игр силы демонов и ангелов были измотаны, что позволило ей установить власть в Санктуарии.

К событиям игры Лилит и ангел Инарий создали царство Санктуария, чтобы обеспечить себе убежище. Эти отношения между демоном и ангелом привели к рождению Нефалема, могущественной расы, к которой принадлежит главный герой.

Жители Санктуария считают, что эта сила привлечет внимание к их убежищу и в результате жители заговорили об их уничтожении. Лилит, не желая, чтобы ее дети были убиты, уничтожила всех выступавших против нее, заставив Инариуса выгнать ее в пустоту.

Diablo IV (фото: WIRED)

Dredge

Встав за штурвал рыболовного траулера, вы сможете отправиться в плавание по потерянным в глуши островам и узнать, что скрыто на дне окружающих их вод. Продавайте улов местным жителям и выполняйте задания, чтобы узнать о нелегком прошлом этих мест.

Оснастите свое судно усовершенствованным оборудованием, чтобы вылавливать рыбу из глубин и доплыть до дальних земель. Но следите за временем: вас не порадуют незваные гости, которые могут прийти к вам на борт под покровом ночи.

Dredge (фото: Steam)