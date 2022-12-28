Почему долго нет света в домах: украинцам показали впечатляющее видео

Почему долго продолжаются ремонты

Чтобы ответить на этот вопрос в Укрэнерго показали, как они восстанавливают один из энергообъектов, что пострадал от обстрелов российских военных.

На видео показали подстанцию в Восточном регионе, которая была обстреляна 6 раз.

По словам начальника линейного участка Руслана, никто никогда не думал, что такое может произойти, ведь только не здоровый человек может такое сделать.

"Мирное население все почувствовало на себе всю эту "красоту". В здоровой голове такое не вмещается, что такое могло произойти. Стараемся, стараемся, но повреждения такие, что за час-два не отремонтировать. Работы хватит не на один год. Чтобы восстановить какой-то трансформатор или выключатель, нужно не один месяц", - добавил он.

Начальник линейного участка Руслан (скрин)

Отмечается, что все обязательно восстановят, но на это нужно время.

В Укрэнерго показали последствия обстрелов россиян (скрин)