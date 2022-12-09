Что делать, если в вашем доме нет света более 7 часов: инструкция

Отключения света в Украине из-за обстрелов РФ энергетической инфрастуктуры стали постоянным явлением в стране. Но что делать, если в доме отсутствует электроэнергия более семи часов, и на улице экстренные отключения.

Алгоритм ваших действий

Шаг 1. Нужно зайти на сайт YASNO на страницу с графиком отключений. Там вы увидите информацию, что происходит с энергоинфраструктурой по вашему адресу.

Шаг 2. Проверьте, не случилось ли отключение из-за локальной аварии. Если так и есть, за подробностями стоит обращаться в ОСББ/ЖЭК/ОСР.

Шаг 3. Если авария не локальная, а это - продолжительное экстренное отключение, то за информацией нужно обратиться в Facebook ДТЭК "Киевские электросети", где должны сообщить, когда дадут свет.

Также Коваленко сообщил, что ситуация со светом на левом берегу Киева стала немного лучше.

"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодня с ограничениями на уровне вчерашних. На левом берегу, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, позволившее увеличить объем переданной электроэнергии. Все работают максимально слаженно на результат, и это очень радует. Впереди потепление. Это должно нам всем немного помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно", - сообщил он.