Снижается самооценка: что категорически нельзя говорить детям

Часто родители недооценивают влияние сказанных слов на будущее ребенка. Торопясь утром, взрослые могут сказать ребенку не совсем правильные слова. Такие фразы могут глубоко ранить ребенка и повлиять на его будущее.

Что категорически нельзя говорить, сообщила детский психолог Елена Погорелова в Instagram .

Мальчики не плачут, успокойся

По словам эксперта, запрещать ребенку выражать свои эмоции категорически нельзя. Необходимо выслушать ребенка, поделиться эмоциями и опытом.

Ты упрямый как баран

Часто родители не подумав могут сказать ребенку: "Ты ведешь себя как обезьяна", "ты ешь как свинья".

Такие слова унижают ребенка и снижают его самооценку. Эксперт говорит, что критика должна быть, но она не должна унижать.

У меня из-за тебя сердце остановится

Иногда родители могут сказать: "Ты меня в могилу доведешь".

Когда ребенку такое говорят, то он только слышит, что во всех бедах и болезнях своих родителей виноват только он.

Ты не понимаешь

Психолог рассказала, что этими словами подчеркивается незрелость человека. В результате ребенок будет думать, что он не умный.

Ты все делаешь не так

В таких ситуациях ребенок слышит: "я не такой, я не нормальный". Лучше объяснить ребенку, как нужно сделать, но не с чувством раздражения.

Почему ты не можешь быть как другие дети

В результате ребенок будет понимать, что он хуже других. К тому же он будет сравнивать себя с другими и будет видеть в себе только хуже.

Не будешь слушаться - отдам в интернат или полицию

Когда родители говорят такое детям, то они слышат: "я насколько плохой, что родители хотят избавиться от меня".

Эксперт добавила, что в дальнейшем формируется страх совершить ошибку и теряется опора на родителей.