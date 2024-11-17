Почему у некоторых людей чешется кожа от шерстяного "кусючего" свитера. Названа причина

Знакомо ли вам ощущение, когда от ношения теплого свитера у вас чешется кожа, словно при аллергии? Но это может быть и не она, а симптомы указывают на другое?

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, может ли у человека быть аллергия на шерсть.

Может ли быть аллергия на шерсть?

Шерсть является известным аллергеном с 1930-х годов, но только современная медицина объясняет механизм аллергии, вызванной тканями из шерсти животных. Как оказалось, постоянное расчесывание кожи и симптомы, связанные с контактом с шерстью, у людей вызваны разными факторами.

Гиперчувствительность кожи к шерсти является относительно распространенным явлением, но она не обязательно вызвана содержащимися в шерсти соединениями - прежде всего овечьей шерсти.

Как традиционное сырье, оно является самым распространенным и доступным. К счастью, сегодняшняя шерстяная одежда редко напоминает ту, которая была несколько десятилетий назад, от которой даже чесались подошвы.

Аллергия на шерсть – симптомы

Контакт с шерстью может вызвать зуд, покалывание и раздражение кожи, а также аллергические симптомы, такие как покраснение, отек и слезотечение глаз, а также насморк или кашель. На коже могут появиться покраснение и сыпь в виде крапивницы с бугорками.

Люди с тонкой и нежной кожей - дети, женщины, а также люди с атопическим дерматитом и другими аутоиммунными заболеваниями кожи - особенно подвержены риску развития поражений.

Почему шерсть дает сыпь?

Сыпь от шерсти не обязательно является аллергической реакцией, хотя может быть следствием гиперчувствительности вследствие иммунологических процессов.

Последний случай особенно касается людей с контактной аллергией, а также пациентов с астмой, атопическим дерматитом и склонностью к контактной сыпи.

При анализе публикаций последних лет по этой теме оказалось, что шерстяные волокна не являются кожным аллергеном. Однако контактная аллергия, вызванная содержанием ланолина (природное шерстное вещество), хрома или формальдегида вследствие переработки сырья, маловероятна в случае современной одежды.

Раздражение кожи после контакта с шерстью связано с механическим раздражением грубыми волокнами (более 3-32 микрометров), независимо от их происхождения. Волокна из синтетического акрила или нейлона могут одинаково хорошо поцарапать кожу.

Следует помнить, что это соединение также используется в косметических средствах и аптечных мазях, и у вас может быть аллергия на подобный эуцерин.

Особенно это касается людей, которые используют этот ингредиент на воспаленных участках кожи, в частности язвы и экземы. Кроме того, аллергия на ланолин чаще поражает женщин, чем мужчин. Способ определить, это раздражение или аллергия, - это одеть шерстяной свитер поверх достаточного количества слоев одежды, чтобы он не "кусал". Если симптомов нет, все указывает на то, что причина просто чувствительность кожи.

Какая шерсть не вызывает аллергию?

Наименьший риск аллергии и раздражений у шерсти из тонких и нежных волокон. Например, в исследованиях проверяли шерсть мериносовых овец.

В одном исследовании эта шерсть вызывала меньшее раздражение у младенцев, чем хлопок, в другом исследовании раздражение не возникло ни в одной возрастной группе тестируемых детей.

Еще одним решением, которое, впрочем, требует проверки на практике, является кашемир - ткань из козьей шерсти.

Его волокна тоньше, чем у овечьих, и более гладкие. Мягкое волокно альпаки из семейства верблюдовых может также иметь низкий потенциал раздражения. По словам некоторых пользователей шерстяных свитеров и других предметов одежды из таких волокон, их можно смягчить после стирки, прополоскав их в кондиционере для волос.