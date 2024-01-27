Почему мужчины массово начали переоформлять свое имущество на жен и чем это опасно

Какие риски переоформления имущества на жен и мам

"Мужчины переоформляют имущество, чтобы легче было распоряжаться им в дальнейшем и не нужно было постоянно появляться в соответствующие органы и светиться таким образом перед ТЦК", - объясняет адвокат Кристина Очкур.

Она добавляет, что в таких действиях есть логика, но при этом не стоит забывать, что в Украине большая проблема развала браков и очень большое количество разводов.

"Перед тем, как переоформлять имущество, которое не является общей собственностью супругов, стоить принимать это решение взвешенно и желательно отдать предпочтение поручению. Потому, что есть определенные риски. Если у вас общее имущество с женой и вы свою долю переоформляете на нее, особенно способом дарения, то у вас есть риск, что после развода вы останетесь без ничего", - говорит юрист.

При этом она отмечает, что если мужчина оформляет имущество на свою маму, и у него есть братья или сестры, то в случае смерти мамы родственники будут претендовать на это имущество, которое смогут получить в наследство.

"Оформление имущества на девушку, с которой у вас не заключен брак, повышает риск потери этого имущества почти до 100%. Поэтому мой совет - не переоформлять имущество на жену, девушку или маму, а сделать поручение, чтобы они могли выполнять определенные функции в случае потребности", - отмечает Очкур.

Адвокат добавляет, что при оформлении такого поручения присутствие жены или мамы у нотариуса - не обязательно.

"И пока не понадобится это поручение, то можно им не говорить о нем. Для того чтобы у вашей жены не было лишнего соблазна, если она имеет непорядочные мысли относительно вашего имущества", - говорит адвокат.