Почему мужчина теряет интерес к женщине: всего три причины
Со временем страстные горячие отношения могут превращаться в монотонную рутину, и связь в паре рискует исчезнуть. Попробуем разобраться, почему так происходит со стороны мужчины, и по каким причинам он может потерять интерес к женщине в интимном плане.
Об этом говорится на канале Telegram Сексология.
Почему мужчина перестает хотеть свою партнершу?
- Он много работает
Если мужчина много работает, ему может и не захотеться секса по возвращении домой. Лучше поспать лишние полчаса!
Совет: оставьте партнера в покое вечером, когда он устал и, возможно, раздражен. Лучше "придвиньтесь" к нему утром.
- У него стресс
Мужчины нередко переживают из-за работы или денег, особенно если случилось неожиданное увольнение или финансовые потери. При чем из-за некоторых установок с детства ("будь мужиком", "не плачь, ты же не девочка") он может держать это в себе и делать еще хуже.
Совет: помогите ему пройти через это, а когда трудности останутся позади, интим вернется в вашу жизнь.
- Монотонность
Интим со временем вообще исчезает из-за кругооборота рабочих и домашних дел, а отношения перерастают в дружеские.
Совет: возвращайте близость назад! Конечно, это не мгновенный процесс, а пошаговый: эротическое сообщение, легкий флирт, чертики в глазах.
И обязательно находите время побыть вдвоем, не отвлекаясь на гаджеты, детей, родственников или бытовые заботы.
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