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Фригидность – вымышленный диагноз или настоящая проблема? Вот ответ

Новина українською →
Воскресенье 25 декабря 2022 22:22
Фригидность – вымышленный диагноз или настоящая проблема? Вот ответ Что такое фригидните на самом деле (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Фригидность на самом деле устаревший термин, который в медицине не используют, но в просторечии очень часто и в большинстве своем бросают женщинам, как что-то обидное.

Что такое на самом деле фригидность и как понять, действительно ли это проблема, рассказали в Telegram Сексология по-украински.

Что означает "фригидная"?

На самом деле это несколько устаревшее слово, которое все реже используется как профессиональный термин.

Однако в просторечии "фригидная" все еще означает все формы слабого сексуального влечения и восприятия. Его обычно применяют к женщинам, иногда даже как обиду.

В понятии масс, фригидность – это низкая или вряд ли возможная сексуальная возбудимость и/или несуществующий или слабо выраженный интерес к сексу.

Такие симптомы на сегодняшний день обобщены под термином "расстройство либидо".

Что помогает побороть расстройство?

Во многих случаях может помочь психотерапия. Она раскрывает механизмы и конфликты, приведшие к снижению организмом сексуальной возбудимости до минимума.

Психотерапия призвана найти новые пути к физическому, душевному комфорту и подтверждению собственной сексуальности.

На самом деле женщины, страдающие расстройством либидо, испытывают давление на разных уровнях. Они хотят сексуального удовольствия, но не знают, как достичь его.

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