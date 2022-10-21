Почему свекла вырастает несладкой, и как это изменить уже осенью

Свекла любит "щедрую" землю

Корнеплод очень любит богатую органикой землю, хорошо разрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе.

Поэтому на участок, предназначенный для сева свеклы, уже с осени нужно внести перегной.

Если почва глинистая, засыпьте грядки песком и хорошо перекопайте. На плотной земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус.

Фото: Свекла любит богатую землю (pixabay)

Добавьте соль

Натрий хлор следует добавлять, когда свекла уже растет, то есть летом.

При росте свеклы нужно полить раствором: 1 чайная ложка соли на ведро воды (на 1 кв. м).

Кроме этого, для хорошего вкуса корнеплодов нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).

Но не забывайте, что зола уменьшает кислотность почвы, что вредит свекле. Поэтому увлекаться такой подкормкой не стоит.

Больше влаги

Свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и при росте корнеплодов.

Если она растет в сухом месте, то корнеплоды, как и на плотных почвах, вырастают горькими.