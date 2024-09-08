Азот, калий или фосфор? Полная инструкция, как вносить удобрения осенью

После сбора последнего урожая работа не заканчивается. Осенью необходимо уже готовить почву к следующему сезону. Какие удобрения следует вносить осенью, зачем и как это делать?

РБК-Украина (проект Styler) подробно объясняет, какие осенние удобрения играют важную роль в подготовке почвы к новому сезону.

Почему важно вносить удобрения осенью?

Осеннее внесение удобрений обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, способствующими их активному развитию и высокой урожайности. Некоторые удобрения помогают создать запас питания на зиму, что повышает устойчивость к морозам и ускоряет прорастание весной.

Вот несколько причин, почему удобрения следует вносить именно осенью:

Повышенный уровень влаги осенью способствует лучшему растворению удобрений и взаимодействию с почвой.

Осенью почва еще теплая, что позволяет полезным микроорганизмам быстрее усваивать питательные вещества.

У вредных компонентах удобрений есть время испариться или вымыться водой до весны.

Какие предварительные меры необходимо выполнить перед внесением удобрений?

Перед тем как приступить к внесению удобрений осенью, следует выполнить несколько подготовительных процедур:

Убрать листья, ветки и другие органические отходы с участка.

Высадить холодостойкие однолетние культуры.

Обрезать и пересадить кусты.

Подготовить укрытие для нежных растений.

Мульчировать почву для защиты от промерзания.

Можно использовать как химические удобрения, так и органические (фото: Pixabay.com)

Список удобрений для осени

Азотные удобрения

Азот отвечает за обменные процессы в растениях и необходим для активного роста. Осенью используют:

Аммиачная селитра - хорошо усваивается даже в мерзлой земле, обеспечивает растениям достаточное питание для переноса морозов. Не смешивается с суперфосфатами, поташом и известью.

- хорошо усваивается даже в мерзлой земле, обеспечивает растениям достаточное питание для переноса морозов. Не смешивается с суперфосфатами, поташом и известью. Сульфат аммония - содержит азот и серу, что способствует повышению урожайности. Не применяется на кислых почвах.

Фосфорные удобрения

Фосфор улучшает устойчивость растений к морозам и увеличивает содержание белков и сахаров в плодах. Осенью популярны:

Фосфоритная мука - повышает плодородие кислых почв, нейтрализует их кислотность. Используется для нейтрализации негативов на кислых почвах.

- повышает плодородие кислых почв, нейтрализует их кислотность. Используется для нейтрализации негативов на кислых почвах. Суперфосфат - способствует развитию корневой системы и повышению урожайности, эффективен в сочетании с перегноем.

Калийные удобрения

Калий повышает устойчивость растений к морозам и улучшает качество плодов. Осенью используют:

Сульфат калия - повышает качество плодов, способствует сохранению урожая. Используется на нейтральных или щелочных почвах.

- повышает качество плодов, способствует сохранению урожая. Используется на нейтральных или щелочных почвах. Калимагнезия - она особенно полезна на песчаных почвах с дефицитом магния. Обогащает почву калием и магнием.

Органические удобрения

К этой категории относятся навоз, перегной, компост. Они улучшают структуру почвы и увеличивают ее плодородие. Используя их, вы повысите урожайность, устойчивость к морозам и общее состояние растений.