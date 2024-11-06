Почему бабушки просили не есть над книгами: как возник странный предрассудок

Некоторые суеверия дожили до наших дней, несмотря на развитие науки и техники. Одним из таких поверий является запрет есть над книгой, который возник с практичных причин.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, почему предки запрещали кушать над книгами.

Что будет от чтения во время еды

Предрассудок о том, что нельзя есть над книгой, имеет долгую историю и разные интерпретации. Такое представление распространено во многих культурах и имеет разные варианты.

Наиболее известное в Украине - что, лакомясь едой во время чтения, можно "заесть" или "проглотить" разум, то есть, стать глупым. На самом деле это почти не соответствует действительности - наслаждаясь вкусными блюдами, кто может несколько хуже запомнить содержание книги.

Однако это зависит от стиля написания. Ведь скучный материал будет забываться гораздо быстрее, даже если его перечитать несколько раз, не смотря в сторону пищи. Впрочем, лучше все же не есть над книгой - но это связано с более практическими аспектами.

Как возник суеверие о чтении над книгами

Книги в прошлом были незаурядной ценностью, символом мудрости и знаний. Их изготовляли вручную, посвящая процессу много времени и прилагая немало усилий.

Есть над книгой означало проявлять к ним неуважение к ценным вещам. Ведь поставить жирное пятно на бумаге гораздо легче, чем кажется.

Большинство книг, особенно старые или ценные издания, не должны подвергаться такому риску, поскольку это может снизить их ценность как объект искусства или коллекционирования.

Почему нельзя есть над книгой (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме того, во многих культурах книги ассоциировались с религиозностью и духовностью, а еда - с материальным миром, природными инстинктами. Смешивание этих двух сфер считалось святотатством.

Также предрассудок имел психологический аспект - организация деятельности, соблюдение чистоты и приучение к ней детей. Поэтому использовали своеобразное устрашение.

Почему предрассудок продолжает существовать

В настоящее время книги легче приобрести в любом магазине, а информацию можно найти в Интернете. Но книги все еще имеют нематериальную ценность для многих благодаря смыслу, стилю, автору и кропотливой работе при написании.

Однако предрассудки также часто сохраняются на уровне подсознания. Многие из нас с детства слышали о том, что нельзя есть над книгами, и продолжают соблюдать предрассудки из уважения к традициям.