Чому бабусі просили не їсти над книгами: як виник дивний забобон

Деякі з забобонів дожили до наших днів, попри розвиток науки і техніки. Одним з таких повір'їв є заборона їсти над книгою, яка виникла з практичних причин.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, чому предки забороняли їсти над книгами.

Що буде від читання під час їжі

Забобон про те, що не можна їсти над книгою, має довгу історію та різні інтерпретації.Таке уявлення поширене в багатьох культурах і має різні варіанти.

Найбільш відоме в України - що, ласуючи їжею під час читання, можна "заїсти" або "проковтнути" розум, тобто, стати дурним. Насправді це майже не відповідає дійсності - насолоджуючись смачними стравами, хтось може дещо гірше запам'ятати зміст книги.

Однак це залежить від стилю написання. Адже нудний матеріал забуватиметься значно швидше, навіть, якщо його перечитати декілька разів не дивлячись в бік їжі. Втім, краще все ж не їсти над книгою - та це пов'язано з більш практичними аспектами.

Як виник забобон про читання над книгами

Книги в минулому були неабиякою цінністю, символом мудрості та знань. Їх виготовляли вручну, присвячуючи процесу багато часу і докладаючи чимало зусиль.

Їсти над книгою означало проявляти до них неповагу до коштовних речей. Адже поставити жирну пляму на папері набагато легше, ніж здається.

Більшість книг, особливо старі або цінні видання, не повинні піддаватися такому ризику, оскільки це може знизити їхню цінність як об'єкта мистецтва чи колекціонування.

Чому не можна їсти над книгою (ілюстративне фото: Freepik)

Крім того, в багатьох культурах книги асоціювалися з релігійністю та духовністю, а їжа - з матеріальним світом, природними інстинктами. Змішування цих двох сфер вважалося святотатством.

Також забобон мав психологічний аспект - організація діяльності, дотримання чистоти та привчання до неї дітей. Тож використовували своєрідне залякування.

Чому забобон продовжує існувати

Зараз книги легше придбати в будь-якому магазині, а інформацію можна знайти в Інтернеті. Але книжки все ще мають нематеріальну цінність для багатьох - завдяки сенсу, стилю, автору та кропіткій роботі при написанні.

Однак, забобони також часто зберігаються на рівні підсвідомості. Багато з нас з дитинства чули про те, що не можна їсти над книжками, та продовжують дотримуватися забобону з поваги до традицій.