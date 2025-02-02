Почему не 8 или 10? Все причины, зачем в СССР строили именно девятиэтажки

Экономические соображения

Строительство домов высотой до девяти этажей позволяло избежать значительных дополнительных затрат. Согласно строительным нормам СССР, сооружения выше 28 метров требовали установки двух лифтов - пассажирского и грузового, а также специальных систем пожарной безопасности.

Это автоматически увеличивало бюджет проекта почти на треть, что было критичным для массового строительства. Девятиэтажки стали оптимальным решением, которое сочетало экономию с достаточным количеством жилых помещений.

Кроме того, в большинстве советских городов действовал жесткий ограниченный бюджет на жилищное строительство, что стимулировало поиск эффективных архитектурных решений.

Пожарная безопасность

Высота девятиэтажных домов соответствовала максимальной длине механизированных лестниц пожарных машин того времени - 28 метров. Это обеспечивало возможность эффективной эвакуации жителей верхних этажей в случае чрезвычайных ситуаций.

Для домов выше этой высоты приходилось проектировать незадымляемые лестницы и специальные системы дымоудаления. Такие конструкции требовали не только дополнительных средств, но и более сложного технического обслуживания.

Учитывая технический уровень советских пожарных служб, оптимальная высота застройки не превышала 9 этажей, что снижало риск человеческих потерь во время пожаров.

Девятиэтажки создают типичный городской пейзаж на постсоветском пространстве (фото: Википедия)

Технические стандарты и инфраструктура

Строительные нормы СССР классифицировали дома выше девяти этажей как высотные, что требовало применения специальных мер противопожарной безопасности и других технических решений.

В таких зданиях было необходимо обустраивать дополнительные вентиляционные системы и резервные эвакуационные выходы. Кроме того, для девятиэтажек было достаточно одного пассажирского лифта, что значительно снижало затраты на обслуживание.

Размещение электрощитовых и других инженерных коммуникаций в пределах стандартных этажей также упрощало эксплуатацию домов. В рамках типовой застройки это позволяло быстро создавать жилые районы с минимальными затратами.

Эволюция жилищного строительства

До начала 1970-х годов в СССР преобладали пятиэтажные "хрущевки", которые не требовали установки лифтов, что снижало затраты на строительство. Однако с ростом населения и урбанизацией возникла потребность в более вместительных жилых домах.

Девятиэтажки стали компромиссом между экономичностью и эффективностью использования городского пространства, обеспечивая оптимальный баланс между затратами и количеством жилых единиц. Также они позволяли создавать более функциональные и комфортные квартиры, чем в "хрущевках". Во многих городах эти здания до сих пор определяют стиль типового жилого района.