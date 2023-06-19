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Мужчинам приказали явиться в ТЦК в течение 10 дней. Что известно о документе, который испугал франковчан

Означает ли изданный приказ, что будет общая мобилизация (фото: Enhanced)
Автор: Василина Копытко

Жителей Ивано-Франковска напугал приказ "О проведении общей мобилизации". Соответствующий документ подписал 13 июня начальник городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Плитус.

Все, что нужно знать об этом приказе и стоит ли бояться общей мобилизации, рассказываем в материале Styler.

О чем идет речь в этом приказе

В приказе отмечено, что всем военнообязанным мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, необходимо явиться в городской ТЦК и СП поддержки в течение 10 дней с момента публикации приказа. При себе нужно иметь военный билет, паспорт, медицинские книги, документы, предоставляющие право на отсрочку.

Также в документе говорится, что запрещается смена места жительства военнообязанным без разрешения начальника Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В приказе отмечается, что во время общей мобилизации граждане, которые уклонились от призыва и не появились по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность.

Что это за приказ и нужно ли его бояться

После ряда публикаций в СМИ и бурной реакции в обществе Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки разъяснил этот приказ и успокоил население.

"Такой приказ выдается каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины. Основная цель Приказа - это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок - в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных", - говорится в сообщении центра в Facebook.

Отметим, что мобилизация в Украине идет с 24 февраля 2022 года и до сих пор не прекращалась. За уклонение или нарушение правил мобилизации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Приказ "О проведении общей мобилизации" (скриншот)

Какое наказание за уклонение от мобилизации

Напомним, что нарушение гражданами законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет административную ответственность в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а должностными лицами - от 200 до 300 необлагаемых налогов - 5100 грн).

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 3400-5100 грн., а должностным лицам - в сумме 5100-8500 грн.

Кроме того, за статьями 336 и 337 Уголовного кодекса Украины повышена ответственность за уклонение от мобилизации - нарушение наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли обжаловать повестку, выданную на блокпосте.

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