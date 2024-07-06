"Бабочки внутри умерли": украинская певица рассказала о расставании с первой любовью

Певица SOWA рассказала о личной жизни и вспомнила разрыв с парнем. 20-летняя артистка, настоящее имя которой Диана Горбья, посвятила своей первой любви 2 года.

Первая любовь

"У меня были одни подростковые отношения, которые начались, когда мне было 14 лет, и продолжались они два года. Мне сейчас 20 лет и у меня не было серьезных отношений. Помню, как в коридорах своей школы увидела его и влюбилась. Он был старшеклассником и старше меня на два года", - вспомнила певица.

Сначала все началось с дружбы, хотя сама певица уже тогда чувствовала, что это нечто большее. Она вспоминает о "бабочках в животе", переписке с парнем и долгожданном приглашении на свидание.

Певица вспомнила о первой любви (фото предоставлено пресс-службой)

Тогда она ужасно разволновалась и не могла поверить, что впервые пойдет гулять с тем, кто ей нравился. Диана рассказала об этом маме, которая подробно расспросила ее о парне.

"Это было обычное свидание, мы ходили по городу, общались. На первой нашей совместной прогулке парень купил мне Pepsi в металлической банке. Когда я пришла домой, то поставила ее на подоконник и так оставила как воспоминание о первой прогулке. Я специально не открывала ее и не пила, чтобы сохранить воспоминание", - призналась артистка.

Но эти отношения просуществовали всего два года. 14 февраля она получила от бойфренда букет желтых цветов, а после этого они не встречались.

"Бабочки внутри умерли... Я приняла цветы, но что-то внутри меня уже решило, что это будет наша последняя встреча. Желтые цветы в моих руках стали символом нашего расставания. Мы провели вместе два года, и это была моя первая школьная любовь", - рассказала SOWA.

SOWA (фото предоставлено пресс-службой)

Самое экстремальное свидание

Когда-то певице пришлось пережить настоящий "экшн". Это произошло из-за парня, с которым она тогда встречалась. Он подъехал к ее дому без предупреждения.

"Мое сердце ушло в пятки, потому что не дай Бог, чтобы это увидела моя мама. Я вырвалась из дома, пока она не заметила. Но, от нее ничего не скроешь. У нас в доме есть мини-экраны, через которые можно видеть, что происходит у ворот, так что мама каждый раз смотрела на камеры, когда я выходила из дома", - рассказала артистка.

"И на этот раз не был исключением. Хотя я молилась, чтобы она не успела посмотреть, и мы успели уехать, но... Не так случилось, как думалось. Как только я села в машину, мама немедленно позвонила мне и закричала в трубку: "Диана, ты что, глупая?! Что это за машина? Кто тебя везет? Не дай Бог ты сейчас куда-то уедешь! Ну-ка вон оттуда и быстро домой!!!", - вспомнила она.

Певица SOWA (фото предоставлено пресс-службой)

И тогда ее парень стал уезжать. Мама певица выбежала и принялась догонять машину.

"Она была в фартуке, с собакой на руках (у нее есть шпиц, который всегда с ней, даже в туалете) и она просто начинает бежать за нами быстрее, чем та машина. На этом мой романтик закончился. Вы бы видели испуганное лицо моего парня", - добавила она.