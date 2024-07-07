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Муж звезды "плюсов" Хамайко признался, почему 18 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Воскресенье 07 июля 2024 12:54
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Муж звезды "плюсов" Хамайко признался, почему 18 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей Валентина Хамайко с мужем (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Иванна Пашкевич

Муж ведущей "1+1 Украина" Валентины Хамайко, банкир и военнослужащий Андрей Онистрат, рассказал, почему они лишь спустя 18 лет отношений решили пожениться.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бизнесмена.

Почему пара откладывала свадьбу

По словам Андрея, их свадьба была очень спонтанной. Инициатива исходила именно от Валентины, которая решила не оттягивать этот процесс, потому что на фронте жизнь ее избранника может оборваться в любой момент.

Поэтому Андрей долго не раздумывал и подал заявление в ЗАГС, где 4 июля они официально стали мужем и женой.

"Почему после восемнадцати лет вместе, четырех детей только сейчас? Ответ прост. Первого июля я забрал командировку и выписку из приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинкго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь что все опасно, но если вдруг что, мне же даже труп не отдадут...", - поделился возлюбленный Валентины.

Муж звезды &quot;плюсов&quot; Хамайко признался, почему 18 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Валентина Хамайко с мужем (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Это меня убедило. 3 июля я подал заявление в 17.05. 4 июля мы расписались. Все получилось трогательно. Я даже едва не заплакал...", - добавил военный.

Отметим, что для Андрея Онистрата Валентина - вторая жена.

От предыдущих отношений у него еще двое детей - 21-летний сын банкира Остап погиб в июне 2023 года в боях под Угледаром Донецкой области.

Недавно звезда "Квартала" показала, как "отгуляла" свадьбу с иностранцем.

Также украинская певица рассказала о расставании с первой любовью.

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