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Мужчина спас птицу, но его ответный поступок невероятно впечатляет

Пятница 31 января 2025 21:20
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Мужчина спас птицу, но его ответный поступок невероятно впечатляет Птица каждую ночь проведывает мужчину, который ее усыпил (фото: Jam Press/Ring)
Автор: Анна Шиканова

К дому 63-летнего британца Марка Фодена каждую ночь прилетает сова. Прилет птицы фиксирует уличная камера видеонаблюдения с ночным режимом высокого качества. И то, что можно увидеть на кадрах - растрогает любого человека.

Почему к британцу каждую ночь прилетает сова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What`s The Jam.

Несколько месяцев назад Марк Фоден нашел на плацу военной казармы в Плимуте птицу в критическом состоянии. Это оказалась сова, которую мужчина забрал домой, чтобы спасти. Птица была истощена и не могла даже самостоятельно поесть.

Марк Фоден спас сову от голодной смерти, кормил ее, ухаживал - до полного выздоровления. Своего подопечного он назвал Тибериус - в честь героя фильма "Звездный путь".

"Он был очень истощен, думаю, его долго не кормили. Он был буквально на грани. Сначала он не хотел есть, приходилось кормить его вручную. Но теперь он вырос в прекрасного парня", - рассказал мужчина.

Он отметил, что крепкий характер у птицы он заметил сразу. Говорит, что он был упрямым и было видно, что он хочет жить. И ему просто нужна была помощь.

В течение нескольких недель Марк ухаживал за совой, создал ему комфортные условия для жизни и следил за его рационом. Через некоторое время птица привыкла к мужчине и даже позволила держать себя на руках.

Мужчина спас птицу, но его ответный поступок невероятно впечатляетМарк спас полуживую птицу и теперь он его друг (фото: Jam Press/Ring)

Когда Тибериус выздоровел, Марк выпустил его на волю. Птица сначала не понимала, что она свободна и не очень хотела возвращаться в дикую природу.

"Когда я его выпускал, он не сразу понял, что происходит, несколько раз возвращался. Теперь же он прилетает сам", - добавил пенсионер.

Когда сова освоилась в природе, она не забыла своего спасателя. Теперь Тибериус каждую ночь навещает Марка, которой совсем не ожидал, что птица будет постоянно возвращаться и и благодарить за свое спасение.

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