Мужчина использует вас, чтобы забыть свою бывшую: какие признаки указывают на это

Он все еще злится на бывшую

Мужчина часто или даже постоянно упоминает свою бывшую, а в его голосе звучит горечь и обида - это может быть признаком того, что он еще не полностью отпустил прошлые отношения. Обратите внимание на то, как он о ней говорит. Если звучит злость, обида, гнев - это может указывать на неразрешенные чувства, которые повлияют на ваши отношения.

Он преследует бывшую в соцсетях

Действия порой говорят громче, чем любые слова. Если вы заметили, что он часто просматривает профили своих бывших или лайкает старые фотографии, то, вероятно, он пытается заполнить эмоциональную пустоту. Любопытство - это нормально. Но, если это становится привычкой, то это может указывать, что в ваши отношения он вовлечен не полностью.

Отношения не романтические

Если ваше общение больше похожи на дружеские, чем на романтическую связь, то это тревожный сигнал. Он может быть не вовлечен эмоционально и использует вас, чтобы отвлечься. Отсутствие привязанности, близости или осмысленных жестов может указывать на то, что он не полностью готов в новым серьезным отношениям.

Он не хочет строить планы на будущее

Если мужчина не готов обсуждать любые долгосрочные цели, планы, избегает брать на себя обязательства, выходящие за пределы краткосрочной перспективы, это может сигнализировать на то, что он не уверен в будущем. Человек, находящийся в процессе восстановления, может быть осторожным, опасаясь обязательств, связанных с близкими отношениями и совместными планами.

Мужчина сравнивает вас с бывшей

Такой признак сам по себе - красный флажок. Частые сравнения между вами и его бывшей говорят, что он все еще мысленно привязан к прошлым отношениям. Он может идеализировать экс-возлюбленную, указывать на ваши недостатки, но постоянные сравнения говорят о неразрешенном эмоциональном багаже, который сильно помешает развитию ваших отношений.

Он эмоционально недоступен

Если мужчина эмоционально отстранен или кажется таким, когда вы переживаете трудные времена, это тоже указывает, что он не сильно заинтересован в ваших отношениях. Использовать кого-то для отвлечения часто означает сохранение определенной эмоциональной дистанции, чтобы избежать нового травматического опыта. Если он не поддерживает вас эмоционально, то это указывает, что он не готов к преданному и поддерживающему партнерству.

Он избегает обсуждение чувств

Открытое общение является ключевым моментом в любых отношениях. Но если мужчина замолкает сразу же, когда дело доходит до обсуждения его эмоций или избегает разговоров о ваших отношениях, это может быть признаком, что он вас использует. Например, для того, чтобы избежать борьбы со своим собственным эмоциональным багажом. Нежелание делиться чувствами может указывать на отсутствие настоящей эмоциональной связи.

Он слишком много говорит о бывшей

Для людей естественно делиться частями своего прошлого, но если ваши беседы часто сводятся на разговор о его бывшей, то это указывает, что мужчина не полностью присутствует в текущих отношениях. Чрезмерные разговоры о прошлом могут быть для него способом справиться с неразрешенными чувствами. И это затруднит развитие ваших отношений.