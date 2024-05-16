Туча тучей: что делать, если у партнера плохое настроение

Никто не находится в хорошем настроении все время. Жизнь становится тяжелой, дела обстоят не так, как ожидалось, появляются обязанности, а может, мы просто просыпаемся "не с той ноги". Однако важно поддерживать друг друга, прислушиваясь к нуждам.

О том, как правильно поддержать человека с испорченным настроением и чего лучше не делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Verywell Mind .

Что делать для улучшения настроения партнера

Поддержка партнера в плохом настроении может принимать разные формы. Это может варьироваться от объятий и предоставления пространства, до разговора с партнером о случившемся.

Вот несколько стратегий, которые помогут вам поддержать партнера, когда у него плохое настроение.

Слушайте и сопереживайте, если человек хочет говорить

Спросите у своего партнера, хочет ли он поговорить о том, что его беспокоит. Если он согласится, вы можете предложить выслушать и дать ему возможность выговориться.

Уделите им все свое внимание и покажите, что вам небезразличны их чувства. Исследования показывают, что одобрение чувств человека может помочь ему снять негативные эмоции и улучшить настроение.

Дайте им простор, если они не хотят говорить

С другой стороны, ваш партнер может не хотеть говорить об этом, предпочитая молчать. Хотя с этим может быть труднее справиться, потому что вы хотите знать, что происходит, чтобы исправить ситуацию, важно уважать их потребности.

Ведь цель состоит в том, чтобы поддержать партнера так, как он в этом нуждается, даже если это значит сделать шаг назад и разрешить ему обработать ситуацию самостоятельно.

Попробуйте подбодрить

Хотя чрезмерно ложная радость иногда может раздражать, вдумчивый или милый жест может быть полезным.

К примеру, вы можете приготовить партнеру чашку чая, набрать пенную ванну, сделать массаж спины или удивить печеньем из любимой пекарни. Зачастую маленькие вещи имеют большое значение.

Отвлеките их внимание от дурных мыслей

Если их настроение кажется более легким, предложите веселое занятие, которое вам обоим нравится, например, просмотр фильма, настольную игру или прогулку. Отвлечение от беспокоящего партнера может помочь поднять его настроение.

Предлагайте свою поддержку в том, что беспокоит партнера

Спросите у своего партнера, можете ли вы помочь ему с его проблемой. К примеру, если он раздражен тем, что стиральная машина решила устроить истерику посреди цикла стирки, предложите вместе разобраться с переполненной корзинкой для белья.

Или, если у партнера был тяжелый день, предложите приготовить любимое блюдо или поочередно помыть посуду.

Что не стоит делать, чтобы не ухудшить настроение

Не менее важно то, чего не стоит делать, когда у вашего партнера плохое настроение.

Не воспринимайте это лично

Помните, что на настроение вашего партнера может влиять много факторов, и он не обязательно отображает вас или ваши отношения с ним. Если только вы не ссоритесь, что совсем другое.

Плохое настроение может появиться где угодно - тяжелый день, неожиданная икота, недосыпание или надоедливый коллега. Важно провести границу между эмоциональным состоянием партнера и собой - это значит не брать на себя ответственность за его счастье или плохое настроение.

Не торопитесь все исправить

Когда мы слышим, что что-то не так, наш первый инстинкт - попытаться помочь, предлагая любые решения, которые мы можем придумать. Однако это часто бывает противоположным тому, чтобы поможет другому человеку.

Переход в режим исправить защищает нас от чувства беспомощности и дает нам ощущение, что мы контролируем ситуацию.

Однако это может казаться обесценением для другого человека, который, возможно, хотел бы быть услышанным и одобренным, а не вынужденным молчать из-за быстрого решения.

Не реагируйте отрицательно

Хотя быть рядом со вздорным партнером не очень приятно, важно быть терпеливым и понимать его настроение. Не реагируйте негативно на плохое настроение, ведь это только подливает масла в огонь и приводит к ссоре.

Вместо этого сохраняйте спокойствие и дайте им время и пространство, необходимые для того, чтобы разобраться в ситуации.

Исследования показывают, что люди, испытывающие стресс, успокаиваются, когда их партнеры выражают спокойствие, надежду и поддержку, а не беспокойство или негатив.

Не преуменьшайте и не отмахивайтесь от чувств партнера

Если вы пытаетесь успокоить своего партнера в том, что его беспокоит, не делайте этого, уменьшая или отмахиваясь от его чувств.

Даже если у вас есть хорошие намерения и пытаетесь успокоить партнера, он может быть очень разочарован, когда его проблемы игнорируются.

Вместо этого выслушайте их и поддержите их позицию, показав, что их проблемы важны для вас.

Не делайте ситуацию вокруг себя

Не забирайте внимание в ситуации на себя. Сосредоточьтесь на чувствах и потребностях вашего партнера, вместо того чтобы чувствовать себя отвергнутым или отвергнутым.

Отношения - это взаимовыгодное взаимодействие, и это может быть ситуация, когда вы даете больше, чем берете, и это нормально! Как только настроение вашего партнера улучшится, он будет благодарен вам за терпение и понимание.