Какие женщины отпугивают мужчин: 9 роковых ошибок

При знакомстве трудно сразу понять, какой человек оказался перед вами. Но существуют определенные признаки, которые могут выдать "ужасный" характер женщины, которая вряд ли станет хорошей подругой или заботливой женой.

Как себя ведут женщины, с которыми никто не хочет иметь дел, а также что делают те, кто отпугивает от себя мужчин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit .

Признаки "ужасной" женщины

Будьте осторожны с теми, кто пытается быть слишком хорошей. Если вы замечаете в поведении женщины эти 9 признаков - перед вами точно не та, кому следует доверять.

Она никогда не проявляет эмпатию

Когда женщина не способна понимать эмоции других или просто не хочет прислушиваться к людям, она никогда не станет хорошей подругой или прекрасной женой. Для себя она всегда будет на первом месте, даже если вам действительно понадобится поддержка или помощь.

Как понять, что женщина врет(иллюстрация: freeepik.com)

Роль жертвы - ее "фирменное" амплуа

Если женщина постоянно говорит, что все ее обижают, а она несчастна и отвержена, это надоедает. К тому же так она только пытается достичь желаемого, играть в жертву будет только очень токсичная персона.

Она не уважает ваши границы

Женщина, которая хочет знать как можно больше подробностей о ваших страданиях, даже если вы вообще не готовы об этом говорить, вряд ли просто хочет вас поддержать. Та, кто пренебрегает границами, просто готова идти головами к своей цели.

Она очень ревнивая

Эта черта выдает неуверенную в себе женщину, желающую контролировать буквально все. Ревность портит как романтические отношения, так и дружбу. Более того, "женщина-собственница" будет плохой коллегой.

Признаки токсичной женщины (иллюстрация: freeepik.com)

Она сплетница

Конечно, все люди иногда могут обсуждать кого-то другого. Но если женщина только сплетничает и выдает чужие секреты - так же она выдаст и ваши тайны. К тому же так поступают те, кто хочет всеми манипулировать.

Она никогда не признает свои ошибки

Сильная и уверенная женщина, на которую можно положиться, всегда признает, что могла ошибиться. А если она только перекладывает ответственность на других и уклоняется от серьезных разговоров - это точно не о честном и надежном человеке.

Вы замечаете, что она часто врет

Все может начинаться с маленькой лжи. Но вранье имеет привычку превращаться в большие проблемы. Будьте осторожны с женщиной, которая постоянно водит вас за нос.

Почему женщина лжет (иллюстрация: freeepik.com)

Она презирает людей

Бывает и так, что женщина слишком пренебрежительна, постоянно игнорирует чужие мысли и эмоции. И, конечно, это не признак хорошего человека, а наоборот.

Она постоянно со всеми соперничает

Естественно, здоровая конкуренция имеет право на существование. Но если дружба или отношения превращаются в постоянные "игры на выживание", о хорошем характере и честных намерениях точно нет и речи.