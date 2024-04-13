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Муж известной российской "инфоцыганки" пошел на войну против Украины

Суббота 13 апреля 2024 19:17
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Муж известной российской "инфоцыганки" пошел на войну против Украины Елена Блиновская с мужчиной (росСМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Муж известной российской "королевы марафонов" Елены Блиновской отправился на войну убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на РосСМИ.

Что известно

Как сообщают пропагандисты, уже около месяца бизнесмен Алексей Блиновский воюет против украинцев в Донецкой области.

Таким образом мужчина якобы намерен "реабилитироваться" в глазах государства и добиться освобождения жены из СИЗО.

Муж известной российской &quot;инфоцыганки&quot; пошел на войну против Украины

Елена Блиновская с мужем (росСМИ)

Отмечается, что дела у него в последнее время обстоят не лучшим образом: из 12 его компаний три находятся в процессе ликвидации, а сам бизнес "почти разрушен".

Кто такая Елена Блиновская

Елена - блогерша с миллионами подписчиков, автор "марафонов желаний". В апреле 2023 года ей предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

В январе 2024-го женщина была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО.

Недавно мы рассказывали, что известный ведущий добровольно присоединился к рядам ВСУ.

Также мы писали, что нынешний таксист и солист известной группы Нэнси высказался о войне.

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