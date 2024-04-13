Муж известной российской "инфоцыганки" пошел на войну против Украины
Муж известной российской "королевы марафонов" Елены Блиновской отправился на войну убивать украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на РосСМИ.
Что известно
Как сообщают пропагандисты, уже около месяца бизнесмен Алексей Блиновский воюет против украинцев в Донецкой области.
Таким образом мужчина якобы намерен "реабилитироваться" в глазах государства и добиться освобождения жены из СИЗО.
Елена Блиновская с мужем (росСМИ)
Отмечается, что дела у него в последнее время обстоят не лучшим образом: из 12 его компаний три находятся в процессе ликвидации, а сам бизнес "почти разрушен".
Кто такая Елена Блиновская
Елена - блогерша с миллионами подписчиков, автор "марафонов желаний". В апреле 2023 года ей предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
В январе 2024-го женщина была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО.
Недавно мы рассказывали, что известный ведущий добровольно присоединился к рядам ВСУ.
Также мы писали, что нынешний таксист и солист известной группы Нэнси высказался о войне.