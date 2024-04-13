ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чоловік відомої російської "інфоциганки" пішов на війну проти України

Субота 13 квітня 2024 19:17
UA EN RU
Чоловік відомої російської "інфоциганки" пішов на війну проти України Олена Бліновська з чоловіком (росЗМИ)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік відомої російської "королеви марафонів" Олени Бліновської відправився на війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на росЗМІ.

Що відомо

Як повідомляють пропагандисти, вже майже місяць бізнесмен Олексій Бліновський воює проти українців в Донецькій області.

У такий спосіб чоловік начебто має намір "реабілітуватися" в очах держави і домогтися звільнення дружини із СІЗО.

Чоловік відомої російської &quot;інфоциганки&quot; пішов на війну проти України

Олена Бліновська з чоловіком (росЗМИ)

Зазначається, що справи у нього останнім часом ідуть не найкращим чином: із 12 його компаній три перебувають у процесі ліквідації, а сам бізнес "майже зруйнований".

Хто така Олена Бліновська

Олена - блогерка з мільйонами підписників, авторка "марафонів бажань". У квітні 2023 року їй висунули обвинувачення в несплаті податків і відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У січні 2024-го жінку було переведено з-під домашнього арешту в СІЗО.

Нещодавно ми розповідали, що відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ.

Також ми писали, що теперішній таксист та соліст відомого гурту "Ненсі" висловився про війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Німеччина відправить Україні ще одну систему Patriot
Німеччина відправить Україні ще одну систему Patriot