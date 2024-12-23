Муж Тони Матвиенко рассекретил сумму, которую собирает за месяц на ВСУ

Украинский певец армянского происхождения, автор песен и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян рассказал, сколько денег он каждый месяц собирает вместе с супругой Тоней Матвиенко и передает на ВСУ.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина .

Артист подчеркнул, что он собирает около миллиона гривен.

"Мы с семьей, я и Тоня, в среднем аккумулируем и тратим на ВСУ миллион гривен в месяц. Это гонорары, благотворительные акции. У нас нет "банок". Мы часто сами выступаем организаторами благотворительных событий, нам так понятно: сколько точно собрали, что можем закупить и кому передаем", - отметил Мирзоян.

Также артист отметил, что он совместно с другими артистами за время полномасштабной войны перегнали много машин на фронт.

"Мы перегнали примерно 1000 автомобилей. Если в среднем все это умножить, то это серьезная сумма. И это не учитывая дроны, антидроновые ружья, РЭБы и все такое, начиная с масхалатов до такмеда", - отметил Арсен Мирзоян.

К слову, певец с 2014 года помогает ВСУ, а после начала полномасштабного вторжения стал заниматься этим еще больше. Он также ездит в горячие точки, где выступает перед военными, чтобы поднять их боевой дух.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Кто такой Арсен Мирзоян

Мирзоян - украинский певец, заслуженный артист Украины (2020).

Родился и вырос в Запорожье, околнчил Запорожскую государственную инженерную академию по специальности "инженер цветной металлургии". 12 лет работал на Запорожстали.

В 2000 году полностью потерял слух на левое ухо, в 2004 - на правое. Однако врачи благодаря протезированию вернули ему возможность заниматься музыкой.

Артист не имеет профессионального музыкального образования, однако с 1998 года играл в разных рок-группах, затем познакомился с Александром Положинским.

В 2008 году Положинский пригласил принять участие в фестивале "Таврийские игры" в составе собственной группы "Тартак", где Арсен вместо Андрея Пидлужного исполнял песню "Не говоря никому".

В 2011 году стал частников проекта "Голос країни". Занял 4-е место.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)