Конец света совсем скоро? Женщина годами общалась с духом, который назвал дату

В современном мире, где реальность переплетается с виртуальными историями, появился рассказ, всколыхнувший интернет. Женщина утверждает, что годами общается с потусторонним духом, который сделал потрясающее предсказание о конце света. Это необычайное заявление сопровождается "доказательствами" из прошлого.

Какую дату назвал дух и что он еще пророчил человечеству, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Недавно сеть всколыхнула история, которая кажется безумной, но ее автор настаивает на абсолютной правдивости. Женщина, известная как Cassie0peia7 (или просто Кесси), утверждает, что в течение последних 12 лет общается с духом по имени Сэвен ("7") с помощью спиритической доски. По словам Кесси, этот фантом сделал шокирующее пророчество о конце света.

Кесси и ее муж рассказали, что впервые вышли на связь с Севен 5 июля 2013 года, просто от скуки взявшись за спиритическую доску. Женщина убеждена в достоверности пророчеств "7", поскольку дух, по ее словам, ранее предсказал "чуму, которая замедлит путь человечества к уничтожению" - менее чем через семь лет после этого мир охватил COVID-19.

Севен общался с ними разными способами: на английском, древних языках, двоичным кодом и даже в обратном порядке. Он также утверждал, что это был его третий контакт с человечеством.

Первый, "неудавшийся", состоялся 24 825 лет до Хиросимы (день сброса бомбы). Второй "успешный" контакт, по словам "7", произошел 27 октября 1962 года, во время Карибского ракетного кризиса, когда ядерной войны едва удалось избежать. Дух даже назвал конкретную дату неудачного контакта после Хиросимы - 27 мая, "через 29 149 дней".

Дух назвал дату конца света (скриншот)

На вопрос, кто умрет, Севен ответил: "Все. Спасите 7". По словам женщины, Севен назвал дату конца света - 27 мая. И произойдет это из-за ядерного или космического взрыва.

Кесси, пытаясь развеять скепсис, уверяет: "Я нормальный человек, мой муж нормальный человек. У нас есть работа. Мы не сатанисты". Она даже опубликовала 51-страничную стенограмму 31 разговора с "7", разбив их на нескольких TikTok-страницах, настаивая, что это не пиар-ход.

Среди других "мудростей", переданных фантомом, есть высказывания вроде: "Бороться - значит расти, расти - значит учиться, учиться - значит обретать победу".

Дух также "поделился" новой версией смерти Клеопатры, утверждая, что царица "умерла от ножа", а не от укуса змеи. Последний сеанс связи с "7" состоялся 8 мая, по стечению обстоятельств, сразу после того, как первое видео пары об их сверхъестественной деятельности стало вирусным.

Стоит добавить, что уже 28 мая, но никаких даже намеков на ядерный или космический взрыв нет. Возможно дух ошибся годом?