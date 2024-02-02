RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Муж самой красивой украинки изменил ей с ее подругой: детали скандала

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Иванна Пашкевич

Волонтер и певица Ангелина Усанова, которая представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023, приоткрыла завесу своей личной жизни. Так, модель рассказала, как узнала об измене мужа с ее подругой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью красавицы Славе Демину.

Ангелина Усанова рассказала об измене мужа

По словам 26-летней уроженки Киева, они с бывшим начали встречаться в достаточно юном возрасте, поэтому "оба наломали много дров" в отношениях.

Когда они впервые встретились, Ангелине было 17 лет, а ее возлюбленному - 22.

Усанова поделилась, что перед началом пандемии коронавируса она прилетела в Украину по делам, а ее муж находился в их общем доме за границей.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Однако потом аэропорты закрылись и девушка не смогла вернуться к избраннику.

Уже через некоторое время любимый позвонил ей и сообщил, что теперь живет с ее лучшей подругой Натальей.

"У них уже есть дети, семья. [Узнала об измене] по телефону. Когда был ковид, закрыли границы. Мне звонят и говорят: Наталья живет у нас в доме. Мы с ней в отношениях. А я в это время в Киеве. Шок. Я не верю. До последнего давала ему возможность понять, что он делает",- шокировала рассказом Ангелина.

"Я говорила: "Давай ты год поживешь с ней, не будем трогать наш брак. Я приму любое твое решение. Сам упаковал все (вещи - ред.) в картонные коробки и мне отправил", - вспомнила Мисс Вселенная Украина.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Также Усанова добавила, что после разрыва виделась с Эксом только дважды - когда подписывали документы о разводе и в магазине, где они случайно встретились.

"[В магазине] он говорил: я очень рад тебя видеть. Пытался поговорить. Женщина ему в эту секунду звонит. Она же ему не позволяла даже [общаться], - рассказала общественный деятель.

"Он мне звонил когда-то сказать, что у него родились дети. Я говорю: Поздравляю тебя, но зачем ты мне звонишь?", - продолжила модель.

Певица призналась, что их брак длился шесть лет и измены были еще раньше, однако Ангелина закрывала на это глаза.

"Я была маленькая, не уверенная в себе, не знала с кем вообще поделиться такой информацией", - отметила Усанова.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что популярный украинский актер во второй раз стал отцом.

Также мы писали, что звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс УкраинастосункиМисс Украина Вселенная