Муж самой красивой украинки изменил ей с ее подругой: детали скандала

Ангелина Усанова рассказала об измене мужа

По словам 26-летней уроженки Киева, они с бывшим начали встречаться в достаточно юном возрасте, поэтому "оба наломали много дров" в отношениях.

Когда они впервые встретились, Ангелине было 17 лет, а ее возлюбленному - 22.

Усанова поделилась, что перед началом пандемии коронавируса она прилетела в Украину по делам, а ее муж находился в их общем доме за границей.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Однако потом аэропорты закрылись и девушка не смогла вернуться к избраннику.

Уже через некоторое время любимый позвонил ей и сообщил, что теперь живет с ее лучшей подругой Натальей.

"У них уже есть дети, семья. [Узнала об измене] по телефону. Когда был ковид, закрыли границы. Мне звонят и говорят: Наталья живет у нас в доме. Мы с ней в отношениях. А я в это время в Киеве. Шок. Я не верю. До последнего давала ему возможность понять, что он делает",- шокировала рассказом Ангелина.

"Я говорила: "Давай ты год поживешь с ней, не будем трогать наш брак. Я приму любое твое решение. Сам упаковал все (вещи - ред.) в картонные коробки и мне отправил", - вспомнила Мисс Вселенная Украина.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Также Усанова добавила, что после разрыва виделась с Эксом только дважды - когда подписывали документы о разводе и в магазине, где они случайно встретились.

"[В магазине] он говорил: я очень рад тебя видеть. Пытался поговорить. Женщина ему в эту секунду звонит. Она же ему не позволяла даже [общаться], - рассказала общественный деятель.

"Он мне звонил когда-то сказать, что у него родились дети. Я говорю: Поздравляю тебя, но зачем ты мне звонишь?", - продолжила модель.

Певица призналась, что их брак длился шесть лет и измены были еще раньше, однако Ангелина закрывала на это глаза.

"Я была маленькая, не уверенная в себе, не знала с кем вообще поделиться такой информацией", - отметила Усанова.