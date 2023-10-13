Муж Анны Тринчер "засветился" на сайте для знакомств (видео)

Муж Тринчер "спалился" на сайте знакомств

Доказательства того, что Александр Волошин зарегистрировался на Tinder, прислали скандальному блогеру Богдану Беспалову его "котята".

Так, в новом ролике он отметил, что профиль бизнесмена - варифицированный, а это на этом сайте знакомств подделать невозможно.

Страница Волошина на Tinder (фото: t.me/bespalovmusic)

"Это реальная страница Александра. Вы спросите: "И что тут такого?" кризис? Или речь идет о том, что вы скрываете реальную причину, почему вы не вместе?" - сказал Беспалов.

Также Беспалов обратился к паре в своем Telegram-канале:

"Я все понимаю, но если вы выбрали путь "глянцевой картинки" брака, не нужно так палиться. Иначе "любовная любовь" быстро взойдет на нет, а нас будут ждать очередные эмоциональные стороны Тринчер в Instagram с оправданиями".

Напомним, недавно блогер заявил, что Волошин и Тринчер уже давно расторгли свой брак, но скрывают это.

Причина развода кроется как в измене любимого певицы.

Супруги сразу опровергли эти слухи, отметив, что они до сих пор вместе, просто у них сейчас непростой период.