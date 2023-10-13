Муж Анны Тринчер "засветился" на сайте для знакомств (видео)

У мужа певицы Анны Тринчер нашелся аккаунт на сайте знакомств. До этого ходило много слухов о разводе пары.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал BespaLOVmedia.
Доказательства того, что Александр Волошин зарегистрировался на Tinder, прислали скандальному блогеру Богдану Беспалову его "котята".
Так, в новом ролике он отметил, что профиль бизнесмена - варифицированный, а это на этом сайте знакомств подделать невозможно.
Страница Волошина на Tinder (фото: t.me/bespalovmusic)
"Это реальная страница Александра. Вы спросите: "И что тут такого?" кризис? Или речь идет о том, что вы скрываете реальную причину, почему вы не вместе?" - сказал Беспалов.
Также Беспалов обратился к паре в своем Telegram-канале:
"Я все понимаю, но если вы выбрали путь "глянцевой картинки" брака, не нужно так палиться. Иначе "любовная любовь" быстро взойдет на нет, а нас будут ждать очередные эмоциональные стороны Тринчер в Instagram с оправданиями".
Напомним, недавно блогер заявил, что Волошин и Тринчер уже давно расторгли свой брак, но скрывают это.
Причина развода кроется как в измене любимого певицы.
Супруги сразу опровергли эти слухи, отметив, что они до сих пор вместе, просто у них сейчас непростой период.
Ранее Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили.
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