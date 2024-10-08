Почему шумит в ушах, когда вокруг тишина: названы основные причины

Главные причины шума в ушах

Громкий шум и повреждение слуха

Продолжительное или регулярное воздействие на уши громких звуков, например во время концертов, работы со строительной техникой или использования наушников на высокой громкости, может привести к повреждению слуховых клеток во внутреннем ухе. Это может вызвать временный или постоянный шум в ушах (тинитус), сопровождающийся звоном, гулом или свистом. Даже кратковременное воздействие чрезмерного шума может быть вредным, поэтому следует защищать уши и избегать чрезмерной громкости.

Возрастные изменения слуха (прессбиакузис)

С возрастом естественные изменения во внутреннем ухе приводят к постепенной потере слуха. Это явление является результатом понижения функции слуховых клеток из-за старения, что может сопровождаться шумом в ушах. В таких случаях тинитус часто проявляется в виде постоянного звукового ощущения даже в тишине.

Скопление ушной серы

Когда ушная сера скапливается в избыточном количестве, она может блокировать слуховой канал, создавая давление на барабанную перепонку. Это может вызвать раздражение и шум в ушах, подобный звону или гулу. Регулярная гигиена ушей, в частности безопасное очищение, может предотвратить образование серных пробок, что помогает избежать подобных проблем.

Влияние лекарств

Некоторые медикаменты могут обладать ототоксическими свойствами - это означает, что они могут негативно влиять на слух. К примеру, антибиотики, мочегонные препараты, а также высокие дозы аспирина способны вызвать побочные эффекты, такие как шум в ушах. Если вы заметили такие симптомы во время приема лекарства, следует обратиться к врачу для коррекции лечения или подбора альтернативных средств.

Стресс и тревога

Чрезмерное психоэмоциональное напряжение влияет на нервную систему, что может повысить чувствительность к шуму и вызвать звон в ушах. Стресс также может усиливать чувство шума, особенно в тех средах, где другие звуки отсутствуют. Методы релаксации, управления стрессом и дыхательные упражнения могут помочь снизить проявления тинитуса, а также улучшить общее самочувствие.

Заболевание внутреннего уха

Тинитус также может быть одним из симптомов заболеваний внутреннего уха, таких как синдром Меньера. Эта болезнь обычно сопровождается не только шумом в ушах, но и головокружением и постепенной потерей слуха. Лечение такого рода заболеваний требует комплексного подхода и консультации со специалистом.

Подводя итог, можно сказать, что шум в ушах - это симптом, который может иметь разные причины, поэтому важно обратиться к врачу для установления точного диагноза и соответствующего лечения. Это может помочь уменьшить или даже полностью устранить проблему. Сохранение здоровья слуха начинается с ответственного отношения к громкости звуков в вашем окружении и регулярной заботе о собственном здоровье.