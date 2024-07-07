Как правильно чистить уши, чтобы не навредить себе и избавиться от серы

При чистке ушей ватные палочки имеют тенденцию проталкивать ушную серу глубже в слуховой проход, создавая серные закупорки. Что еще хуже, они могут повредить барабанную перепонку. Этого делать нельзя ни в коем случае.

Как правильно чистить уши, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante Plus.

Что важно знать

Хорошая гигиена ушей помогает предотвратить инфекции, закупорку ушной серы и проблемы со слухом. Уши, как чувствительные органы, нуждаются в деликатном уходе, чтобы поддерживать их оптимальное здоровье и функционирование.

Как правильно мыть уши?

Чтобы очистить уши, начните с осторожного очищения их под душем с мылом и водой. Затем тщательно высушите наружную часть ушей салфеткой или ватным диском.

Безопасные способы чистки ушей

Итак, как правильно и безопасно чистить уши? Вот несколько советов:

Мягкая влажная ткань: просто используйте мягкую влажную ткань, чтобы очистить наружную часть уха. Это позволяет избежать какого-либо риска повреждения слухового прохода.

Очиститель для ушей: этот традиционный инструмент, используемый в Китае и Японии, позволяет удалить ушную серу, не проталкивая ее дальше в канал.

Чистящие спреи: если у вас значительно скопилась ушная сера, такой спрей, как Audispray cleaner, может помочь вымыть ушную серу.

Ошибки, которых следует избегать

Есть методы, которые категорически следует избегать, поскольку они могут быть опасными:

Ушные свечи: кроме риска ожогов, они могут вызвать ожоги наружного слухового прохода и даже пробить барабанную перепонку.

Острые предметы: это кажется очевидным, но очень важно никогда не вставлять острые предметы в уши. Риск порезов и перфорации барабанной перепонки настоящий.

Чистка ушей может показаться тривиальной, но делать это правильно важно, чтобы избежать проблем со здоровьем. Берегите свои уши!

Небольшой интересный факт в завершение: знаете ли вы, что уши продолжают производить ушную серу на протяжении всей нашей жизни, и что эта выработка может увеличиться во время стресса?