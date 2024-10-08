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Чого шумить у вухах, коли навколо тиша: названо основні причини

Фото: В чому причини шуму у вухах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

За словами медиків, шум у вухах, коли навколо тиша, може мати різні причини.

Чому ви іноді можете чути шум у вухах, пояснює РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Instagram-сторінку сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Найголовніші причини шуму у вухах

Гучний шум і пошкодження слуху

Тривалий або регулярний вплив на вуха гучних звуків, наприклад, під час концертів, роботи з будівельною технікою або використання навушників на високій гучності, може призвести до пошкодження слухових клітин у внутрішньому вусі. Це може викликати тимчасовий або постійний шум у вухах (тинітус), що супроводжується дзвоном, гулом чи свистом. Навіть короткочасний вплив надмірного шуму може бути шкідливим, тому варто захищати вуха та уникати надмірної гучності.

Вікові зміни слуху (пресбіакузис)

З віком природні зміни у внутрішньому вусі призводять до поступової втрати слуху. Це явище є результатом зниження функції слухових клітин через старіння, що може супроводжуватися шумом у вухах. У таких випадках, тинітус часто проявляється у вигляді постійного звукового відчуття навіть у тиші.

Скупчення вушної сірки

Коли вушна сірка накопичується в надмірній кількості, вона може блокувати слуховий канал, створюючи тиск на барабанну перетинку. Це може викликати подразнення та шум у вухах, подібний до дзвону або гулу. Регулярна гігієна вух, зокрема безпечне очищення, може запобігти утворенню сірчаних пробок, що допомагає уникнути подібних проблем.

Вплив ліків

Деякі медикаменти можуть мати ототоксичні властивості - це означає, що вони можуть негативно впливати на слух. Наприклад, антибіотики, сечогінні препарати, а також високі дози аспірину здатні викликати побічні ефекти, такі як шум у вухах. Якщо ви помітили такі симптоми під час прийому ліків, слід звернутися до лікаря для корекції лікування або підбору альтернативних засобів.

Стрес і тривога

Надмірне психоемоційне напруження впливає на нервову систему, що може підвищити чутливість до шуму і викликати дзвін у вухах. Стрес також може посилювати відчуття шуму, особливо в тих середовищах, де інші звуки відсутні. Методи релаксації, управління стресом та дихальні вправи можуть допомогти зменшити прояви тинітусу, а також покращити загальне самопочуття.

Захворювання внутрішнього вуха

Тинітус також може бути одним із симптомів захворювань внутрішнього вуха, таких як синдром Меньєра. Ця хвороба зазвичай супроводжується не лише шумом у вухах, але й запамороченням та поступовою втратою слуху. Лікування такого роду захворювань потребує комплексного підходу та консультації з фахівцем.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що шум у вухах - це симптом, який може мати різні причини, тому важливо звернутися до лікаря для встановлення точного діагнозу і відповідного лікування. Це може допомогти зменшити або навіть повністю усунути проблему. Збереження здоров'я слуху починається з відповідального ставлення до гучності звуків у вашому оточенні та регулярної турботи про власне здоров'я.

 

Читайте також, як правильно чистити вуха, щоб не зашкодити собі та позбутися сірки.

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