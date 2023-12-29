Никогда не сочетайте алкоголь с этими продуктами. Будет хуже, чем похмелье

Самым известным последствием чрезмерного употребления алкоголя является похмелье. Однако употребление определенных напитков и продуктов может ухудшить эти симптомы или вызвать другие нежелательные реакции организма.

Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание StronaZdrowia.

Что известно о похмелье

Похмелье - самая распространенная реакция организма на употребление большого количества алкоголя, еще более тяжелым последствием является алкогольное отравление, возникающее при употреблении большого количества спиртного.

Похмелье обычно проявляется головной болью и тошнотой.

Это неприятное состояние, вызванное обезвоживанием, низким уровнем сахара, усталостью и появлением в организме токсичного ацетальдегида, образующегося в процессе расщепления алкоголя печенью.

Похмелье появляется примерно через 10 часов после употребления алкоголя и может длиться более суток.

Его следует отличать от алкогольного отравления, которое может быть опасным для здоровья и даже привести к летальному исходу. К тревожным симптомам алкогольного отравления, требующим срочного медицинского вмешательства, относятся:

нарушения речи и движений,

сонливость или потеря сознания,

медленное или нерегулярное дыхание

низкая температура тела,

изменение цвета кожи,

судороги,

потеря сознания или отсутствие реакции на раздражители.

С чем нельзя "миксовать" спиртное

Чтобы избежать неприятных последствий употребления алкоголя, лучше всего отказаться от употребления алкоголя или существенно ограничить его.

Однако, если мы решаем выпить, помимо умеренности, мы должны помнить, что нельзя сочетать крепкий алкоголь с напитками, содержащими таурин и кофеин.

Употребление таких смесей может иметь непредсказуемые и неприятные последствия.

Крепкий алкоголь с энергетическим напитком - исследования показывают, что алкоголь в сочетании с таурином - ключевым ингредиентом энергетических напитков - увеличивает, среди прочего, склонность к вести себя более рискованно и агрессивно. Кроме того, энергетические напитки содержат кофеин, который маскирует угнетающее действие алкоголя. Они заставляют пьющего чувствовать себя более трезвым, чем он есть на самом деле. Это может привести к бесконтрольному употреблению алкоголя и даже отравлению организма. Более того, содержание кофеина в напитке может вызвать учащенное сердцебиение и обезвоживание организма.

Смесь нескольких разных видов алкоголя - один из знаменитых напитков, в состав которого входят: белый ром, джин, серебряная текила и мараскино, – Лонг-Айленд.

Хотя его и называют "холодным чаем" из-за внешнего вида, кроме цвета он не имеет с ним ничего общего. Это очень крепкий напиток, который может быстро привести к опьянению и очень сильному похмелью из-за перегрузки печени различными видами алкоголя и их ингредиентами.

Это также один из самых калорийных напитков среди популярных напитков, его средняя калорийность составляет около 285 ккал.

Жирная пища, соленые закуски и молочные продукты - зная, что мы будем употреблять алкоголь, мы должны обязательно есть питательную, но не тяжелую пищу, которая не будет нагружать печень.

Также следует быть осторожными с популярными солеными закусками, которые снабжают организм большим количеством дополнительно обезвоживающей соли.

В свою очередь, употребление молочных продуктов в виде йогурта или кефира с употреблением алкоголя, что приводит к свертыванию белка, может привести к болям в животе и диарее.