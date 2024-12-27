Для чего в пакете с чипсами так много воздуха: маркетинговый ход или забота о качестве продукта?

Большинство пакетов с чипсами нам напоминают подушки и это из-за того, что их содержимое на 70% состоит из воздуха. Нам кажется, что производители это делают специально, чтобы в пакете оставалось мало продукта, а казалось, что он почти полный. Однако это не так и есть очень интересное объяснение.

Почему в пакетах с чипсами так много воздуха, для чего он нужен и может ли это навредить здоровью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что на самом деле находится в пакете с чипсами

Когда вы открываете пакет с чипсами, кажется, что большую часть упаковки занимает "воздух". Но это вовсе не обычный воздух. Производители заполняют пакеты азотом - специальным газом, который предотвращает порчу продукта.

Азот имеет несколько важных функций:

Он предотвращает окисление масел и крахмала в чипсах, которое может привести к потере вкуса и появлению неприятного запаха.

Защищает чипсы от ломания, создавая своеобразную "подушку безопасности".

Увеличивает срок хранения продукта.

Помогает адаптироваться к изменениям атмосферного давления во время транспортировки

Почему не наполняют пакеты полностью

На первый взгляд, кажется, что половина пустого пространства - это маркетинговый ход, чтобы "увеличить" размер упаковки.

На самом деле это не совсем так. Пустое пространство в пакете помогает избежать повреждения чипсов во время транспортировки. Если бы упаковка была заполнена полностью, чипсы сломались бы в процессе доставки.

Кроме того, если бы на чипсы воздействовали воздух и другие факторы, они бы быстро стали мягкими и неаппетитными. Именно это с ним происходит, если вы оставите пакет открытым на ночь.

Обманывают ли производители потребителей

Нет. Производители обычно указывают точный вес продукта на пакете, и он соответствует стандартам. То есть потребитель получает именно то количество чипсов, которое указано на упаковке, независимо от объема самого пакета.

Вредит ли это здоровью?

Заполнение пакетов азотом является абсолютно безопасным для здоровья. Азот - инертный газ, который не взаимодействует с пищей.

Кроме того, этот метод упаковки позволяет производителям сохранить хрусткость и свежесть продукта, снижая необходимость добавления консервантов.

Рецензируемые исследования подтверждают, что азот не имеет запаха и безопасен для использования в упаковке пищевых продуктов.

Интересные факты: