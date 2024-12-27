Для чого у пакеті з чіпсами так багато повітря: маркетинговий хід чи турбота про якість продукту?
Більшість пакетів з чіпсами нам нагадують подушки й це через те, що їх вміст на 70% складається з повітря. Нам здається, що виробники це роблять спеціально, щоб у пакеті залишалося мало продукту, а здавалося, що він майже повний. Однак це не так і є дуже цікаве пояснення.
Чому у пакетах з чіпсами так багато повітря, для чого воно потрібно та чи може це зашкодити здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що насправді знаходиться у пакеті з чіпсами
Коли ви відкриваєте пакет із чіпсами, здається, що більшу частину упаковки займає "повітря". Але це зовсім не звичайне повітря. Виробники заповнюють пакети азотом - спеціальним газом, який запобігає псуванню продукту.
Азот має кілька важливих функцій:
- Він запобігає окисленню олій та крохмалю у чіпсах, яке може призвести до втрати смаку та появи неприємного запаху.
- Захищає чіпси від ламання, створюючи своєрідну "подушку безпеки".
- Збільшує термін зберігання продукту.
- Допомагає адаптуватися до змін атмосферного тиску під час транспортування
Чому не наповнюють пакети повністю
На перший погляд, здається, що половина порожнього простору - це маркетинговий хід, щоб "збільшити" розмір упаковки.
Насправді це не зовсім так. Порожній простір у пакеті допомагає уникнути пошкодження чіпсів під час транспортування. Якби упаковка була заповнена повністю, чіпси зламалися б у процесі доставки.
Крім того, якби на чіпси впливали повітря та інші чинники, вони б швидко стали м'якими та неапетитними. Саме це з ним стається, якщо ви лишите пакет відкритим на ніч.
Чи обманюють виробники споживачів
Ні. Виробники зазвичай зазначають точну вагу продукту на пакеті, і вона відповідає стандартам. Тобто споживач отримує саме ту кількість чіпсів, яка вказана на упаковці, незалежно від об'єму самого пакету.
Чи шкодить це здоров'ю?
Заповнення пакетів азотом є абсолютно безпечним для здоров'я. Азот - інертний газ, який не взаємодіє з їжею.
Крім того, цей метод пакування дозволяє виробникам зберегти хрусткість і свіжість продукту, знижуючи необхідність додавання консервантів.
Рецензовані дослідження підтверджують, що азот не має запаху та безпечний для використання в упаковці харчових продуктів.
Цікаві факти:
- У пакеті з чіпсами близько 70% простору займає азот
- Цей метод упаковки вперше почали використовувати у 1950-х роках
- По наповненості пакета азотом можна обирати більш якісний та свіжий продукт
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Під час написання матеріалу були використані джерела: nationalgeographic.com, foodengineeringmag.com, healthline.com.