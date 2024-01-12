Принимать витамин Д натощак бессмысленно. И вот почему

Прием витамина Д натощак не опасен, но так делать не стоит. Он просто не будет усваиваться и никакой пользы вашему здоровью не принесет.

Для чего нужен витамин Д

Витамин Д чрезвычайно важен для организма и выполняет множество важных функций, в том числе:

необходим для правильного всасывания кальция из пищеварительного тракта,

помогает поддерживать здоровье костей и зубов, поскольку поддерживает минерализацию,

влияет на функционирование мышц, что имеет решающее значение для поддержания мышечной силы и стабильности,

играет важную роль в регуляции функций иммунной системы, поэтому дефицит витамина Д приводит к повышенному риску инфекций и аутоиммунных заболеваний.

Витамин Д может синтезироваться в коже под воздействием солнечной радиации. Но осенью и зимой солнца мало и солнечных лучей не хватает.

В период с октября по март врачи рекомендуют получать витамин Д с пищей (рыба, такая как угорь, лосось, треска, сельдь, скумбрия, грибы, яичные желтки, коровье молоко и желтый сыр) или дополнять препаратами.

Почему нельзя принимать витамин Д натощак

"Витамин Д растворяется в жирах, поэтому он лучше всего усваивается и превращается в активный витамин Д (в форму, которую организм может использовать) при приеме с пищей, содержащей жир. Если в кишечнике вместе с витамином Д нет жиросодержащей пищи, организм не способен ее переработать, и большая часть витамина пройдет через пищеварительную систему и просто выведется из организма. Так что пользы будет мало", - объясняет доктор Джошуа Берковиц.

По мнению эксперта, лучшими жирными продуктами, поддерживающими расщепление витамина Д в организме, являются: сливочное масло, жирная рыба, сыр и мясо. Еще лучше, когда мы едим продукты, содержащие одновременно жиры и природный витамин Д. К ним относятся: рыбий жир, жирная рыба, такая как форель, лосось и сельдь, а также скумбрия, сливочное масло и яичные желтки.

Как уже упоминалось, грибы являются хорошим источником витамина Д. Однако лучше всего готовить их с небольшим количеством растительного или сливочного масла, чтобы получить жир, необходимый для усвоения витамина D из еды.