Чего ожидать от Windows 12: слухи, характеристики и возможная дата выхода

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Когда выйдет Windows 12?

Ожидается, что Windows 12 выйдет в июле-октябре 2025 года.

Обновление Windows 11 2024, также известное как версия 24H2, стало доступно для загрузки вначале октября. Ради него корпорация перенесла релиз Windows на 2025 год.

Новые возможности Windows 12

Microsoft никогда не стеснялась своих намерений внедрить возможности искусственного интеллекта в свою ОС Windows. Поэтому никто не ожидает, что это изменится в Windows 12.

Опираясь на фундамент, заложенный обновлением Windows 11 23H2, которое представило Microsoft Copilot в Windows, и углубляясь в предстоящее обновление 24H2, Windows 12, скорее всего, будет построена на основе ИИ в самом центре.

Copilot уже продемонстрировал свою способность предоставлять более персонализированный и эффективный опыт, а будущие обновления могут еще больше улучшить его способность контролировать и взаимодействовать с ПК. Однако все прошло не так гладко, поскольку идея Microsoft автоматически делать снимки экрана компьютеров пользователей получила мгновенный отпор.

Одной из потенциальных областей улучшения является расширение возможностей поиска на основе искусственного интеллекта, аналогичных тем, что можно увидеть на панели задач Windows 11, где пользователи могут легко использовать значок поиска для обнаружения контента в Microsoft 365.

Кроме того, раздел "Рекомендации" в Проводнике, который предлагает файлы и папки на основе поведения пользователя, можно было бы дополнительно усовершенствовать и расширить с помощью более совершенных алгоритмов искусственного интеллекта.

Другая вероятная интеграция - предлагать действия пользователю с помощью виртуального помощника , который может предугадывать потребности пользователя и давать соответствующие рекомендации.

Вернется ли реклама в меню "Пуск" Windows 12?

В апреле 2024 года Microsoft выпустила обновление Windows 11, которое добавило рекламу в меню "Пуск". Хотя они удалили эту функцию, все еще существуют опасения, что она может стать постоянным дополнением в будущих версиях, включая Windows 12.

Реклама, отображаемая в разделе "Рекомендуемые", продвигает приложения Microsoft Store от избранной группы разработчиков, стремясь облегчить их обнаружение. Хотя это обновление может улучшить пользовательский опыт, еще предстоит выяснить, станет ли реклама в меню "Пуск" стандартной функцией в будущих версиях Windows.

Какое оборудование понадобится для запуска Windows 12?

Хотя Microsoft не раскрыла системные требования Windows 12, существуют некоторые обоснованные предположения, основываясь на текущих тенденциях и технологических достижениях.

Во-первых, из-за ожидаемых функций искусственного интеллекта в новой Windows, пользователям, скорее всего, потребуется процессор с тактовой частотой не менее 1 гигагерца (ГГц) , 64-разрядной архитектурой, двумя или более ядрами, минимум 4-8 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ или более дискового пространства.

Что касается хранения, то предпочтительным выбором будет твердотельный накопитель (SSD), учитывая его более высокую скорость чтения и записи по сравнению с традиционными жесткими дисками (HDD). Вероятно, потребуется минимум 256 ГБ памяти, а для пользователей с большими коллекциями файлов рекомендуется 512 ГБ или больше.

Требования к графике, скорее всего, будут более высокими: минимальная графическая карта должна быть совместима с DirectX 12 (DX12) или более поздней версией.

Ожидается, что характеристики Windows 12 будут во многом схожи со спецификациями Windows 11, хотя, возможно, наличие 64-разрядного процессора станет обязательным.

Будут ли разные версии Windows 12?

Подобно своим предшественникам, Windows 12, скорее всего, выйдет в версиях Home и Pro, возможно, с разными псевдонимами. Это будет соответствовать предпочтениям конечных потребителей и пользователей высокого класса. Поэтому не должно стать сюрпризом, если Microsoft решит выпускать Windows 12 в соответствии с этой классификацией.

Мы также можем ожидать, что уровни функций, безопасности и поддержки в версиях будут различаться по сравнению с текущей версией Windows 11.

Цена Windows 12

Поскольку многие версии программного обеспечения выпускаются по подписной модели, вполне логично задаться вопросом, не предложит ли Microsoft модель подписки для Windows 12 вместо текущей модели покупки лицензий.

Можно с уверенностью предположить, что Microsoft предложит Windows 12 в качестве бесплатного опционального обновления для пользователей Windows 11, но, скорее всего, это будет платное обновление для Windows 10.

Для тех, кто желает приобрести отдельную копию Windows 12, Microsoft, скорее всего, будет следовать той же схеме ценообразования, что и для Windows 11.

Если это произойдет, можно ожидать, что Windows 12 Home будет стоить дороже, чем 139 долларов, которые сейчас взимаются за Windows 11 Home. Windows 12 Pro может стоить около 199,99 долларов или больше.

Такая структура ценообразования соответствует предыдущим версиям Microsoft, и вполне вероятно, что Windows 12 последует ее примеру.