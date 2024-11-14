Чого очікувати від Windows 12: чутки, характеристики та можлива дата виходу

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Коли вийде Windows 12?

Очікується, що Windows 12 вийде у липні-жовтні 2025 року.

Оновлення Windows 11 2024, також відоме як версія 24H2, стало доступним для завантаження на початку жовтня. Заради нього корпорація перенесла реліз Windows на 2025 рік.

Нові можливості Windows 12

Microsoft ніколи не соромилася своїх намірів упровадити можливості штучного інтелекту у свою ОС Windows. Тому ніхто не очікує, що це зміниться у Windows 12.

Спираючись на фундамент, закладений оновленням Windows 11 23H2, яке представило Microsoft Copilot у Windows, і заглиблюючись у майбутнє оновлення 24H2, Windows 12, швидше за все, буде побудована на основі ШІ в самому центрі.

Copilot вже продемонстрував свою здатність надавати більш персоналізований та ефективний досвід, а майбутні оновлення можуть ще більше покращити його здатність контролювати та взаємодіяти з ПК. Однак все пройшло не так гладко, оскільки ідея Microsoft автоматично робити знімки екрана комп'ютерів користувачів отримала миттєву відсіч.

Однією з потенційних областей покращення є розширення можливостей пошуку на основі штучного інтелекту, аналогічних тим, що можна побачити на панелі завдань Windows 11, де користувачі можуть легко використовувати піктограму пошуку для виявлення контенту Microsoft 365.

Крім того, розділ "Рекомендації" у Провіднику, який пропонує файли та папки на основі поведінки користувача, можна було б додатково удосконалити та розширити за допомогою досконаліших алгоритмів штучного інтелекту.

Інша імовірна інтеграція - пропонувати дії користувачеві за допомогою віртуального помічника, який може передбачати потреби користувача та давати відповідні рекомендації.

Чи повернеться реклама в меню "Пуск" Windows 12?

У квітні 2024 року Microsoft випустила оновлення Windows 11, яке додало рекламу в меню "Пуск". Хоча вони видалили цю функцію, все ще існують побоювання, що вона може стати постійним доповненням до майбутніх версій, включаючи Windows 12.

Реклама, що відображається в розділі "Рекомендовані", просуває програми Microsoft Store від обраної групи розробників, прагнучи полегшити їх виявлення. Хоча це оновлення може поліпшити досвід користувача, ще доведеться з'ясувати, чи стане реклама в меню "Пуск" стандартною функцією в майбутніх версіях Windows.

Яке обладнання знадобиться для запуску Windows 12?

Хоча Microsoft не розкрила системні вимоги Windows 12, існують деякі обґрунтовані припущення, ґрунтуючись на поточних тенденціях та технологічних досягненнях.

По-перше, через очікувані функції штучного інтелекту в новій Windows, користувачам, швидше за все, знадобиться процесор з тактовою частотою не менше 1 гігагерца (ГГц) , 64-розрядною архітектурою, двома або більше ядрами, мінімум 4-8 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ або більше дискового простору.

Що стосується зберігання, то кращим вибором буде твердотільний накопичувач (SSD), враховуючи його вищу швидкість читання та запису порівняно з традиційними жорсткими дисками (HDD). Ймовірно, потрібно буде мінімум 256 ГБ пам'яті, а для користувачів з великими колекціями файлів рекомендується 512 ГБ або більше.

Вимоги до графіки, швидше за все, будуть вищими: мінімальна графічна карта має бути сумісна з DirectX 12 (DX12) або пізнішою версією.

Очікується, що характеристики Windows 12 багато в чому схожі зі специфікаціями Windows 11, хоча, можливо, наявність 64-розрядного процесора стане обов'язковою.

Чи будуть різні версії Windows 12?

Подібно до своїх попередників, Windows 12, швидше за все, вийде у версіях Home і Pro, можливо, з різними псевдонімами. Це буде відповідати перевагам кінцевих споживачів та користувачів високого класу. Тому не має стати сюрпризом, якщо Microsoft вирішить випускати Windows 12 відповідно до цієї класифікації.

Ми також можемо очікувати, що рівні функцій, безпеки та підтримки у версіях відрізнятимуться в порівнянні з поточною версією Windows 11.

Ціна Windows 12

Оскільки багато версій програмного забезпечення випускаються за підписною моделлю, цілком логічно запитати, чи не запропонує Microsoft модель підписки для Windows 12 замість поточної моделі покупки ліцензій.

Можна упевнено припустити, що Microsoft запропонує Windows 12 як безкоштовне опціональне оновлення для користувачів Windows 11, але, швидше за все, це буде платне оновлення для Windows 10.

Для тих, хто бажає придбати окрему копію Windows 12, Microsoft, швидше за все, слідуватиме тій же схемі ціноутворення, що і для Windows 11.

Якщо це станеться, очікується, що Windows 12 Home буде коштувати дорожче, ніж 139 доларів, які зараз стягуються за Windows 11 Home. Windows 12 Pro може коштувати близько 199,99 доларів чи більше.

Така структура ціноутворення відповідає попереднім версіям Microsoft, і цілком імовірно, що Windows 12 наслідуватиме її приклад.