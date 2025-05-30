К чему может привести неправильное завязывание шнурков: вы будете удивлены

Неправильное завязывание шнурков может стать причиной боли в ногах, дискомфорта при ходьбе и даже более серьезных проблем с суставами. Стоит знать, как правильно завязывать, чтобы не нанести вред здоровью стопы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Проверьте размер своей обуви

Ортопед Сюзанна Фукс рассказала, прежде чем начать шнуровать обувь, убедитесь, что она подходит вашей ноге.

Размер ноги взрослых меняется по различным причинам, включая увеличение или потерю веса или мышечной массы, травмы и лекарства. Стоит измерять его в обувном магазине по крайней мере раз в год.

"Не позволяйте никому, даже продавцу обуви, завязывать шнурки на вашей обуви во время примерки. Если кто-то другой завязывает шнурки, это может сделать его неудобным", - добавила эксперт.

Найдите способ завязывания, который вам подходит

Альтернативные методы шнуровки могут обеспечить стабильность стопы, минимизируя движения в обуви, что может помочь уменьшить травмы и улучшить посадку обуви.

Теперь, когда вы подобрали правильную посадку, акцент смещается на стабильность, и именно здесь на помощь приходит правильный тип шнуровки.

Чрезмерное движение в обуви может привести к травмам, мозолям, натоптышам, боли в лодыжке и когтистым пальцам.

Независимо от того, какой метод шнуровки вы выберете, убедитесь, что шнурки имеют правильное натяжение. Люди иногда делают шнурки слишком свободными, что приводит к скольжению стопы и потенциальному повреждению пальцев ног и раздражению кожи.

А если шнурки слишком тугие, это может привести к раздражению кожи, защемлению нервов в верхней части стопы и воспалению сухожилий.

"Я рекомендую оставлять шнурки более свободными ближе к передней и средней части стопы и затягивать последние один или два сегмента шнурка", - объяснила ортопед.

Виды завязывания шнурков

При плоскостопии

Имеете плоскостопие, то попробуйте сделать петлю для фиксации пятки. Сделайте петлю на внешней стороне обуви, а затем с помощью шнурков зафиксируйте лодыжку.

Это предотвращает скольжение пятки и уменьшает давление на спину, снимая раздражение кожи и онемение.

Как связывать шнурки, чтобы пятка не скользила (фото: кадр из видео)

Высокий свод стопы

При высоком своде стопы попробуйте диагональное/двойное шнурование. Она помогает снять точки давления от высоких сводов.

Проденьте один конец шнурка в верхнюю петлю на внешней стороне лодыжки, оставляя достаточно места для завязывания обуви. Затем проведите шнурок по диагонали вниз к нижней петле над большим пальцем ноги. Диагональные шнурки будут направлены к большому пальцу каждой ноги.

Это помогает приподнять носки обуви, обеспечивая больше свободы тем, у кого ушибы или проблемы с ногтями.

Как завязывать шнурки на обуви при высоком своде стопы (фото: кадр из видео)

При тесной обуви

Шнуровка Lydiard (названные в честь тренера по бегу Артура Лидьярда) - это один из способов шнуровки спортивной обуви, обычно кроссовок для бега, имеющей определенные биомеханические преимущества.

Техника завязывания выглядит как горизонтальные "полосы" снаружи с внутренними, скрытыми вертикалями.

Это также может помочь увеличить кровоток, уменьшая давление на стопу.