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В Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря

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Дніпро, Середа 08 вересня 2021 14:09
В Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря Фото: в Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря
Автор: Наталія Гурковська

У місті Апостолове Дніпропетровської області поряд з ліцеєм №1 збудують сучасний стадіон на місці колишнього пустиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченка.

"Безпечні, багатофункціональні, професійні. Доповнюємо інфраструктуру шкіл області спортивними локаціями нового зразка", - зазначив Резніченко.

Усі роботи проводяться за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Будівельники вже підготували бетонну основу під волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики, а також під два футбольних поля. Нині наносять гумове покриття та монтують освітлення. Для легкоатлетів облаштовують гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Також проєктом передбачена стометрова бігова доріжка і ще одна - по периметру стадіону. Для учнів початкових класів готують окремий дитячий майданчик.

В Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря

"Реконструкція нашого пришкільного стадіону - надзвичайно очікувана подія. В місті майданчик такого рівня буде перший», – розповіла директорка Апостолівського ліцею №1 Ольга Вовк.

В Апостолівському ліцеї №1 навчається майже 700 школярів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі після реконструкції відкрилась найстаріша гімназія міста.

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Велике будівництво
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