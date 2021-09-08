В Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря

"Безпечні, багатофункціональні, професійні. Доповнюємо інфраструктуру шкіл області спортивними локаціями нового зразка", - зазначив Резніченко.

Усі роботи проводяться за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Будівельники вже підготували бетонну основу під волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики, а також під два футбольних поля. Нині наносять гумове покриття та монтують освітлення. Для легкоатлетів облаштовують гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Також проєктом передбачена стометрова бігова доріжка і ще одна - по периметру стадіону. Для учнів початкових класів готують окремий дитячий майданчик.

"Реконструкція нашого пришкільного стадіону - надзвичайно очікувана подія. В місті майданчик такого рівня буде перший», – розповіла директорка Апостолівського ліцею №1 Ольга Вовк.

В Апостолівському ліцеї №1 навчається майже 700 школярів.