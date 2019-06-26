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Читайте етикетки правильно: Комаровський попередив про небезпеку в шампунях


Комаровський пояснив, які миючі засоби купувати не можна

Доктор Комаровський розповів, який компонент робить миючі засоби, такі як шампунь, піни і гелі для вмивання, рідке мило і гелі для інтимної гігієни небезпечними. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський пояснив, що в косметиці є один компонент, який вважається небезпечним – це SLS (sodium lauryl/laureth sulfate). Це група поверхнево-активних речовин, що володіють сильними очисними, піноутворюючими властивостями, дуже агресивні компоненти. Містяться в 97% миючої косметики.

Він назвав найбільш небезпечні компоненти:

  • sodium lauryl/laureth sulfate,
  • ammonium lauryl sulfate,
  • sodium dodecyl sulfate,
  • magnesium laureth sulfate.

Також Комаровський пояснив, що натрієві солі лаурилсульфокислоти - це дешеві, небезпечні та їдкі компоненти. Вони можуть негативно і агресивно впливати на шкіру і на здоров'я в цілому.

Небезпечний компонент SLS входить до складу: пінок та гелів для вмивання, засіб для зняття макіяжу, шампуні, рідке мило, гелі для душу, піни для ванни, зубні пасти, засоби для інтимної гігієни.

Застосування засобів з цим компонентом може бути дуже небезпечним: ⠀

  •  SLS очищає окисленням поверхні. Цей процес може подразнювати шкіру, викликати свербіж, лущення, почервоніння, алергії і при тривалому застосуванні — шкірні захворювання. ⠀
  • SLS може сприяти висушуванню волосся, утворення сухих, ламких і посічених кінчиків, може сприяти випаданню волосся і утворення лупи, а також захворювань шкіри.

Доктор Комаровський порекомендував уважно читати склад засобів і по можливості вибирати косметику без цих компонентів. Крім того, він порадив звертати увагу на термін придатності, так як в косметиці з терміном придатності більше року міститься більше агресивних компонентів.

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