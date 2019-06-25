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Ідеальні ліки: Комаровський розповів про користь яблучного соку

STYLERЖиття    25.06.2019 - 10:02
Ідеальні ліки: Комаровський розповів про користь яблучного соку
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами

Лікар Євген Комаровський розповів, який вплив на організм може надати яблучний або виноградний сік, а також повідомив при якому захворюванні варто застосовувати даний напій. Про це експерт повідомив у соцмережі Instagram.

"При будь-якій діареї (проносі) в основі лікування лежить профілактика зневоднення. Ідеальні ліки для заповнення втрат рідини - засоби для пероральної регідратації", - зазначено в повідомленні.
Ідеальні ліки: Комаровський розповів про користь яблучного соку

Комаровський розповів про користь соку для дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Коли дитина категорично відмовляється пити приготовлений розчин або коли засіб для пероральної регідратації закінчився - Комаровський радить замінити його популярним харчовим продуктом.

"В якості лікувального розчину для дітей старше 8 місяців може бути використаний яблучний або світлий виноградний сік (100% натуральний), розведений кип'яченою водою в пропорції 1:1", - дав рекомендацію Комаровський.

Крім того, фахівець звернув увагу на те, що готовий засіб для пероральної регідратації завжди краще, ефективніше і краще, ніж будь-що інше.

Раніше Євген Комаровський розповів, яка проблема з травленням у дітей є найпоширенішою.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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