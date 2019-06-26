Читайте этикетки правильно: Комаровский предупредил об опасности в шампунях

Комаровский объяснил, какие моющие средства покупать нельзя
Доктор Комаровский рассказал, какой компонент делает моющие средства, такие как шампунь, пены и гели для умывания, жидкое мыло и гели для интимной гигиены опасными. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Комаровский объяснил, что в косметике есть один компонент, который считается опасным – это SLS (sodium lauryl/laureth sulfate). Это группа поверхностно-активных веществ, обладающих сильными очищающими, пенообразующими свойствами, очень агрессивные компоненты. Содержатся в 97% моющей косметики.
Он назвал самые опасные компоненты:
Также Комаровский объяснил, что натриевые соли лаурилсульфокислоты - это дешевые, опасные и едкие компоненты. Они могут негативно и агрессивно воздействовать на кожу и на здоровье в целом.
Опасный компонент SLS входит в состав: пенок и гелей для умывания, средство для снятия макияжа, шампуни, жидкое мыло, гели для душа, пенки для ванной, зубные пасты, средства для интимной гигиены.
Применение средств с этим компонентом может быть очень опасным: ⠀
Доктор Комаровский порекомендовал внимательно читать состав средств и по возможности выбирать косметику без этих компонентов. Кроме того, он посоветовал обращать внимание на срок годности, так как в косметике со сроком годности больше года содержится больше агрессивных компонентов.
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