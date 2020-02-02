Читати чи дивитися: топ найкращих екранізованих книг усіх часів

Приємна несподіванка для книголюба - дізнатися, що існує або планується екранізація його улюбленої книжки! Часто можна почути, що фільм не виправдав сподівань, але відбувається це найчастіше тому, що читач деякі сцени уявив по-іншому - не так, як режисер. Але ми дотримуємось думки: якщо книжка хороша, фільм не може бути поганим. Отож пропонуємо запастися попкорном та влаштувати собі вечори читання книжок і переглядів кінострічок із цією добірки.

Марґарет Лендон "Анна і король Сіаму"

Маргарет Лендон - письменниця і місіонерка. Вона вперше дізналась про Анну Леоновенс під час місіонерської місії в Таїланді. Захоплена цією історією, вона зв’язалася з однією з онук Анни і 1941 року серйозно взялась за написання книжки.

1862 року нещодавно овдовіла англійська вчителька Анна Леоновенс з двома маленькими дітьми погоджується працювати гувернанткою при дворі короля Сіаму (сучасний Таїланд), не знаючи, що ті роки в королівському палаці змінять не тільки її власне життя, але й майбутнє всієї держави. Її стосунки з королем складні від самого початку, адже і Анна, і король мають непрості характери та гостро захищають власні переконання. Доки король підтримує традиції, Анна намагається довести важливість змін. І передусім вона зосереджується на своїх вихованцях. Багато років по тому саме завдяки цьому впливові молодий король скасував рабство в Сіамі та запровадив демократичну реформу, засновану на ідеях свободи та людської гідності, які йому прищепила англійська вчителька. У цьому захопливому романі Марґарет Лендон блискуче поєднує власні дослідження історії та культури Таїланду зі спогадами Анни, щоб створити пишний і детальний портрет Сіаму 1860-х років.

Екзотична історія про Анну та короля Сіаму зачаровувала мільйони людей протягом багатьох років. Роман було 5 разів екранізовано, але він заборонений у Таїланді через те, що розкриває таємниці життя королівської сім'ї.

Марґарет Лендон "Анна і король Сіаму", Фабула, 2018 рік

Жоель Діккер "Правда про справу Гаррі Квеберта"

Кінематографічний літературний трилер для шанувальників закручених детективів. Це дебютний роман Жоеля Діккера, який одразу став дуже популярним - у перший тиждень продали два мільйони примірників. У центрі оповіді - 28-річний письменник Маркус, який не може випустити нову книжку через внутрішню кризу. Він їде до Сомерсета, Нью-Гемпшир, щоб побачити свого наставника Гаррі Квеберта, одного з найповажніших письменників країни, сподіваючись на його допомогу. Але плани Маркуса порушуються, коли Гаррі звинувачують у вбивстві зниклої багато років тому Ноли Келлерган. Тепер Маркус має сюжет для нової книжки, залишилось лише знайти справжнього вбивцю дівчини.

"Правда про справу Гаррі Квеберта" стала світовим бестселером і була перекладена 32 мовами, а також екранізована - 2018 року вийшов однойменний серіал.

Жоель Діккенс "Правда про справу Гаррі Квеберта", ВСЛ, 2017 рік

Марія Семпл "Де ти поділась, Бернадетт?"

Історія про багатогранну й талановиту Бернадетт Фокс, яка для свого чоловіка, Microsoft-гуру, - безстрашно впевнений партнер; для матерів приватної школи в Сієтлі - ганьба; для колег - революційний архітектор; для 15-річної доньки - найкраща подруга і просто мама. Але одного дня вона зникає. Все почалося, коли Бі за гарне навчання вимагала обіцяну винагороду: сімейну поїздку в Антарктиду. Але посилена алергія Бернадетт на Сієтл і взагалі людей зробила її такою соціофобкою, що вона найняла віртуальну помічницю з Індії, яка зараз виконує її найпростіші доручення. Це зворушливий роман про нереалізований талант і роль матері та дочки в абсурдному світі. Книжка неоднорідна, окремі розділи - це електронні листи, документи ФБР, листування з психіатром, які дуже дотепно поєднані між собою.

2019 року Річард Лінклейтер зняв фільм на основі книжки, а головну роль зіграла неперевершена Кейт Бланшет.

Марія Семпл "Де ти поділась, Бернадетт?", Vivat, 2018 рік

Луїза Мей Олкотт "Маленькі жінки"

Життя авторки було складним, адже їй доводилося багато працювати, щоб утримувати сім'ю. Проте слава та успіх до молодої Луїзи Мей Олкотт прийшли несподівано в 1868 році. Коли видавець запропонував їй написати "дівчачу книжку", вона передусім спиралася на власні спогади про дитинство і дорослішання, показавши себе в образі Джо Марш, тоді як її сестри Анна, Еббі Мей та Єлизавета стали відповідно Мег, Емі та Бет. Так і з’явився культовий роман "Маленькі жінки" - жвавий портрет сімейного життя дев'ятнадцятого століття. Читачі з усього світу разом із головними героїнями переживали особисті драми, мріяли, сварилися, листувалися, хворіли, залицялися, аж зрештою самі ставали частиною цієї чудової родини. 2020 року на екрани виходить чергова екранізації англомовної класики.

Луїза Мей Олкотт "Маленькі жінки", Folio, 2019 рік

Шарлотта Бронте "Джейн Ейр"

Дитинство Шарлотти Бронте простим не назвеш. Рано померла мама, батько завжди був відстороненим. Шарлотта мала все життя працювати, щоб забезпечити своє життя, а до літературної діяльності прийшла не одразу. Роман "Джейн Ейр" вважають найвизначнішим у творчому доробку письменниці й частково автобіографічним. Книжка розповідає про дівчинку, яка стала сиротою і сама мусила шукати місце у світі. Моральне паломництво Джейн є знаменитим аспектом роману, як і його образність. Швидко перевиданий після своєї першої публікації в 1847 році, роман "Джейн Ейр" досі користується величезною популярністю як один з найкращих зразків англійської літератури. Його було екранізовано декілька разів, востаннє 2011 року.

Читати книжку, а потім дивитися фільм чи навпаки - це питання, яке турбує багатьох книголюбів. Хай що ви оберете з нашого списку, приємні враження вам гарантовані.

Шарлотта Бронте "Джейн Ейр", Книголав, 2018 рік