Велика середа 28 квітня: що категорично не можна робити і про що важливо знати

Велика середа 28 квітня стане одним з найважливіших днів передвеликоднього Страсного тижня. Згідно з Біблією, саме в середу Юда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому потрібно каятися і сповідатися.

Що можна і не можна робити в цей день, важливі прикмети і традиції великого середовища - читайте далі в нашому матеріалі.

У Велику середу відбулася ще одна важлива подія. Згідно з біблійними переказами, в ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.

Що потрібно зробити в цей день, традиції

У цей день в храмах прославляють Марію Магдалину, що покаялася. і проклинають зраду Іуди.

На вечірній службі відбувається Таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.

У середу люди намагаються поприбирати вдома, винести сміття, випрати і вимити підлогу. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.

Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традицій і обмежень.

Слід допомагати всім нужденним.

Чого категорично не можна робити у Велику середу

Забороняється голосно і шумно веселитися віддаватися втіхам, веселощам.

Не можна лаятися, сваритися, бути агресивним.

Важкою працею займатися не можна.

Заборонені азартні ігри, будь-які ворожіння.

Що можна їсти в цей день

Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.

Важливі прикмети Великої середи: