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Велика середа 28 квітня: що категорично не можна робити і про що важливо знати

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 19:00
Велика середа 28 квітня: що категорично не можна робити і про що важливо знати Колаж РБК-Україна: Велика середа 2021
Автор: Світлана Мащенко

Велика середа 28 квітня стане одним з найважливіших днів передвеликоднього Страсного тижня. Згідно з Біблією, саме в середу Юда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому потрібно каятися і сповідатися.

Що можна і не можна робити в цей день, важливі прикмети і традиції великого середовища - читайте далі в нашому матеріалі.

У Велику середу відбулася ще одна важлива подія. Згідно з біблійними переказами, в ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.

Що потрібно зробити в цей день, традиції

У цей день в храмах прославляють Марію Магдалину, що покаялася. і проклинають зраду Іуди.

На вечірній службі відбувається Таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.

У середу люди намагаються поприбирати вдома, винести сміття, випрати і вимити підлогу. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.

Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традицій і обмежень.

Слід допомагати всім нужденним.

Чого категорично не можна робити у Велику середу

  • Забороняється голосно і шумно веселитися віддаватися втіхам, веселощам.
  • Не можна лаятися, сваритися, бути агресивним.
  • Важкою працею займатися не можна.
  • Заборонені азартні ігри, будь-які ворожіння.

Що можна їсти в цей день

Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.

Важливі прикмети Великої середи:

  • Холодна ніч і жаркий день - скоро буде хороша погода.
  • Зоря червоного кольору - погода буде непогожа, дощова, вітряна.
  • У небі граються граки - прийде тепло.

Раніше ми писали про найбільш важливі традиції Страсного тижня.

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