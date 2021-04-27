Велика середа 28 квітня: що категорично не можна робити і про що важливо знати
Велика середа 28 квітня стане одним з найважливіших днів передвеликоднього Страсного тижня. Згідно з Біблією, саме в середу Юда зрадив Ісуса Христа за тридцять срібняків. У цей день найбільшим гріхом є зрада, тому потрібно каятися і сповідатися.
Що можна і не можна робити в цей день, важливі прикмети і традиції великого середовища - читайте далі в нашому матеріалі.
У Велику середу відбулася ще одна важлива подія. Згідно з біблійними переказами, в ніч з вівторка на середу перед Великоднем Ісус Христос прийшов в будинок Симона-прокаженого у Віфанії. Туди ж прийшла блудниця Марія Магдалина, яка омила ноги Спасителю. Христос пробачив їй всі гріхи. Вчинок Марії уособлює покаяння, до якого може прийти будь-який грішник і буде прощений.
Що потрібно зробити в цей день, традиції
У цей день в храмах прославляють Марію Магдалину, що покаялася. і проклинають зраду Іуди.
На вечірній службі відбувається Таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.
У середу люди намагаються поприбирати вдома, винести сміття, випрати і вимити підлогу. Також готують продукти для приготування пасок, а яйця - до фарбування.
Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традицій і обмежень.
Слід допомагати всім нужденним.
Чого категорично не можна робити у Велику середу
- Забороняється голосно і шумно веселитися віддаватися втіхам, веселощам.
- Не можна лаятися, сваритися, бути агресивним.
- Важкою працею займатися не можна.
- Заборонені азартні ігри, будь-які ворожіння.
Що можна їсти в цей день
Ті, хто дотримується правил Великого посту, сьогодні можуть їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.
Важливі прикмети Великої середи:
- Холодна ніч і жаркий день - скоро буде хороша погода.
- Зоря червоного кольору - погода буде непогожа, дощова, вітряна.
- У небі граються граки - прийде тепло.
Раніше ми писали про найбільш важливі традиції Страсного тижня.