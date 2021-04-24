Страсний тиждень: коли починається і що категорично не можна робити

Страсний тиждень - останній тиждень перед Великоднем. Він починається 26 квітня і закінчиться в ніч з 1 на 2 травня. Страсним він називається за те, що християни згадують в ці дні останні дні земного життя Ісуса Христа. Події цього тижня називаються Страсті Христові. У календарях цей тиждень називають"Страсна седмиця".

Які існують традиції цього тижня і заборони – читайте в нашому матеріалі нижче.

Християни вважають, що Страсний тиждень – це особливий період випробування для кожної людини. У ці дні дотримується найсуворіший піст, і всі дні мають назву Великих. У ці дні йде підготовка до свята: мили та прибирали в будинках, доводили до ладу свої двори, фарбували паркани. З четверга господині починали пекти паски та фарбувати яйця, запікати м'ясо. А чоловіки в цей час заготовляли дрова для свята і встановлювали гойдалки.

Календар Страсного тижня по днях:

Чистий понеділок відомий розповіддю про прокляття Христом безплідної смоковниці. У цей день мили та білили хати, чистили хлів худобині. У цей день суворий піст. У кожному регіоні України існують власні традиції в цей день.

Чистий вівторок - день, коли Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу. У цей день все насіння збирають в ступку і товчуть разом – готують сочене молоко. Цей напій дають худобі на світанку, щоб позбавити від хвороб. Якщо тварина відмовляється - то довго жити не буде. У будинку заведено доводити до ладу одяг, затівати прання і прасування.

Страсна середа. День, коли Юда прийняв рішення зрадити Христа за 30 срібняків, а Грішниця помазала Ісуса миром, готуючи його до поховання. У цей день закінчують розбирати речі в шафах і починають готуватися до кухонних клопотів.

Чистий Четвер. У цей день сталося відразу кілька подій: таємна вечеря, обмивання Христом ніг учням, молитва Ісуса в Гефсиманському саду і зрада Юди. До сходу сонця потрібно провести обмивання, очищення тіла і речей. У цей день господині починали займатися великодньою випічкою і крашанками.

Страсна п'ятниця. Один з найважливіших днів перед Великоднем. Дотримується найсуворіший піст - цей день Ісус був розп'ятий. Побутовими справами займатися категорично не можна і потрібно присвятити час молитвам.

Страсна субота. У цей день Ісус був похований. Його тіло було в гробі, а душа зійшла в пекло і повідомила грішникам про перемогу над смертю. У цей день в храмах починається освячення великодньої їжі та сходження благодатного вогню.

Що можна їсти та пити в Страсний тиждень

У Великий понеділок їдять лише хліб з овочами, також можна фрукти, мед і горіхи.

У Великий вівторок і Велику середу дозволяється сира їжа без масла.

У Великий четвер на стіл подають гарячу їжу з продуктів рослинного походження, додають в страви рослинну олію.

У Страсну п'ятницю нічого не їдять до часу виносу плащаниці на богослужінні (це відбувається близько 6 години вечора).

У Велику Суботу знову можна їжу без масла.

Найсуворіші заборони в Страсну п'ятницю:

Не можна веселитися і розважатися. Гріхом вважаються плотські втіхи та бажання.

Не можна відмовляти в проханнях про допомогу, співчуття і добрі справи. Вважається, що в цей час Бог звертається з проханнями до вас через людей.

Не можна ні з ким сваритися, не можна ображати, лихословити, брехати, заздрити, проявляти агресію.

У ці дні в церквах не проводять таїнство хрещення і вінчання, не святкують дні святих і не поминають померлих.