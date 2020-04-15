Чистий четвер: що не можна робити і як правильно митися
Чистий четвер 2020 (колаж РБК-Україна)
Чистий четвер перед Великоднем 2020 припадає на 16 квітня
Чистий четвер в Україні у 2020 році православні християни відзначають 16 квітня - за три дні до свята Великодня. Зустрічати свято цього разу доводиться в умовах карантину через коронавірус, у зв'язку з чим певна кількість традиційних обрядів здійснюватимуться із змінами.
Зокрема, церква не рекомендує українцям відвідувати богослужіння - проте дивитися трансляції богослужінь вдома. Освячувати головні Великодні атрибути - паски і крашанки - також може глава сімейства в домашніх умовах.
Втім, для Чистого четверга практично вимушених ремарок немає. Адже в цей день традиційно роблять прибирання в хаті, купаються і починають готувати святкові частування.
Чистий четвер символізує очищення тіла і душі перед великим святом Воскресіння Христового і відзначається в пам'ять про Таємній вечері Спасителя та його учнів, обряд обмивання ніг і встановлення таїнства причастя.
В цю дату віруючим слід приділити увагу не тільки зовнішній чистоті, але також очистити свої думки від негативу, образ, страхів та сумнівів.
У Чистий четвер важливо дотримуватися певних правил і традицій.
Як правильно купатися у Чистий четвер
- Купатися треба до сходу сонця - вірять, що тоді можна весь рік бути здоровими і щасливими.
- Під час купання важливо прочитати молитву і попросити у Бога вигнати з вашого життя весь негатив і звернутися за захистом.
- Купатися краще стоячи під душем - вважається, що воду, яка струмувати по тілу людини, можна представити у вигляді променів світла, який повністю розвіює морок.
- Щоб бути здоровим цілий рік, вмиваючись з ранку потрібно покласти у воду срібну монету - слов'янські дівчата вірили, що така вода може подарувати не тільки міцне здоров'я, а й красу.
- Омиватися краще, як радять просвітлені, саме холодною водою - це наближає до ефекту "природної температури" і додатково загартовує організм.
Що категорично заборонено в Чистий четвер
- Не можна розводити в хаті безлад Чистий четвер, аби не загрузнути в сварках.
- У цей день не можна лінуватися прибирати. Також не варто шкодувати, викидаючи старі речі.
- Пекти паски і готувати інші святкові страви забороняється, поки на кухні не буде чисто.
- Не можна позичати гроші і виносити з дому цінні речі у Чистий четвер.
- Не можна їсти м'ясо, яйця, молочні продуктив цей день, адже Чистий четвер припадає на Страсний тиждень Великого посту.
- Не слід ображатися, сваритися, провокувати конфліктні ситуації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ПЦУ розповіли, як в храмах будуть святкувати Великдень.
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