Чисто и все под рукой: 8 способов, которые помогут организовать пространство ванной

Ванная комната, как и кухня - та важная комната дома, которую посещают каждый день. Именно здесь обычно хранится не только большое количество шампуней, гелей и других средств по уходу, но и средства для стирки и уборки, а нередко еще и косметичка и аптечка. Так что множество вещей легко может создать беспорядок.

О методах, которые помогут сохранить чистоту ванной комнаты и держать все под рукой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Держите самые необходимые вещи под рукой

Держать вещи, которые используются чаще всего, на видном месте - самый лучший вариант облегчить пользование ванной, ведь не придется тратить время на поиск.

Для этой цели советуют выделить отдельную полочку, примерно на уровне глаз или, если таковой нет, а все ящики шкафчиков заполнены - установить одну, например такую, которая крепится на липучках.

К тому же полки с высокими бортиками не позволят вещам упасть на пол, если случайно задеть их рукой.

Выделите полки для разных вещей

Если у вас есть шкаф, рекомендуют приспособить полки к вашим конкретным потребностям. Это облегчит использование пространства и сделает его организацию более эффективной.

Например, выберите полки, что выше, для размещения лосьонов или средств для волос, а ниже оставьте для баночек, кремов или лекарств.

Поскольку верхние полочки - самая доступная зона, попробуйте разместить здесь большинство вещей, используемых ежедневно.

Добавьте отдельное хранилище над туалетом

Если в ванной комнате находится туалет, сзади него можно добавить узкие полки или стеллаж для хранения туалетной бумаги или чистящих средств.

Если вы не можете сверлить стены, можно присмотреться к отдельным стеллажам - кроме того, что его можно будет легко переместить, легкая конструкция не будет загромождать пространство визуально.

Используйте контейнеры внутри шкафов

В первую очередь контейнеры позволяют хранить как можно больше вещей в шкафчике - ведь их можно выставлять друг на друга.

Кроме этого, это отличный способ разложить вещи по назначению - резинки и заколки для волос, ватные диски и палочки, тюбики с кремами. Также контейнеры легко вытащить и посмотреть, что внутри.

Используйте накладные корзины

Хотя контейнеры - это прекрасно, иногда их трудно найти такого размера, которая бы идеально вписывалась в ящик.

Поэтому, в дополнение к контейнерам, рекомендуют использовать наддверные корзины для громоздких вещей - таких как фены, которые трудно сложить или поместить в ящик.

Используйте полочки на стену для ванной

Зона ванны или душа может быстро загромождаться, поэтому следует тщательно продумывать, что именно вы там держите. Это место советуют выделить под постоянно используемые средства, такие как любимые шампуни и гели.

С точки зрения визуального восприятия, беспорядка и уборки, на полках советуют держать ограниченное количество вещей, а то, что используются время от времени, например для ухода за волосами, подальше от душа.

Подвесьте мочалки на крючок

Хотя крючков может казаться слишком много, они никогда не бывают лишними. Однако на них можно вешать не только полотенца, но и мочалки или пемзу, которые лучше держать сухими.

Крючки на липучках для душевой или ванной не только создадут лучшие условия для хранения части вещей, но и помогут освободить место на полках в ванной.

Используйте заднюю часть двери

На деревянной двери можно установить простые металлические крючки, чтобы создать достаточно места для подвешивания полотенец и халатов - это легче, чем сверлить стенки.

А для дверей из полого материала хорошо подойдет крючок на надежной клейкой основе.