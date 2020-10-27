Чісора потролив Усика забавним відео перед їх поєдинком

Дерек Чісора вирішив потролити свого суперника Олександра Усика, з яким у нього відбудеться бій 31 жовтня в Лондоні. 36-річний британський суперважкоатлет опублікував на своїй сторінці в Instagram веселе відео.

В змонтованому ролику Олександр Усик у компанії промоутерів Едді Хірна і Олександра Красюка їде на машині, кличе Дерека Чісору, а після цього намагається сховатися від британського спортсмена.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Чісора подібним чином жартує над Усиком. Нещодавно британець зробив фотожабу, на якій зобразив Усика в образі Джокера. При цьому він позиціював себе супергероєм, який нібито повинен його здолати.

Чісора тролить Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Також Чісора представляв українця в образі американського поп-виконавця Лайонела Річі, а разом з Красюком - в образі головних героїв фільму "Поїздка в Америку".

Чісора тролить Усика (фото: instagram.com/derekwarchisora)

Олександр Усик повинен був зустрітися з Дереком Чісорою ще 23 травня, але пандемія коронавирусной інфекції внесла свої корективи, і бій перенесли на 31 жовтня.

Нагадаємо, що Олександр Усик публічно підтримав свого приятеля Василя Ломаченка, який програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американському боксерові Теофімо Лопесу. Український спортсмен опублікував вірш.