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Стало відомо, в яких областях найбільше порушують мовний закон: тисячі скарг

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 07:35
Стало відомо, в яких областях найбільше порушують мовний закон: тисячі скарг Мовний закон в Україні порушують у багатьох областях (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

За два місяці, з 16 січня по 16 березня, українці направили мовному омбудсмену майже тисячу скарг стосовно порушень мовного закону в Україні. При цьому найбільше скаржилися з Києва та Київської області.

Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня в Facebook.

З Києва та Київської області надійшло 368 скарг. З Львівської області - 88, Харківській - 74, Одеській - 38, Дніпропетровській - 35, Чернігівській - 32, Запорізькій і Полтавській - по 19, Вінницькій - 10.

Переважна більшість (382) скарг стосується відсутності української версії веб-сайтів. 211 звернень пов'язані з тим, що їх не обслуговували державною мовою в магазинах, перукарнях, банках та інших установах.

Також збільшуються звернення, які стосуються порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. 48 повідомлень надійшло про те, що депутати місцевих рад використовують недержавну мову.

Нагадаємо, на початку березня в Одесі в магазині одягу розгорівся мовний скандал. Продавець відмовилася обслуговувати покупця російською мовою. Після чого жінка сказала, що "мова - це говяжий язик".

Раніше тренеру команди Української Прем'єр-ліги дали жовту картку за українську мову.

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