У Херсоні будують храм з пінопласту: використовують сучасну технологію

У Херсоні будують храм за новою технологією. За кілька годин на очах людей виріс образ культової споруди. При цьому він зроблений з пінопласту і має невеликий розмір.

Про це повідомляє місцевий канал "ВТВ плюс" на своїй сторінці в Facebook .

На фундамент за один день поставили стіни з дахом і куполом. За словами будівельників, матеріал - пінополістирол, який не горить. Також кажуть, що цей матеріал екологічний.

Після того, як будуть закінчені роботи храм ще будуть штукатурити і фарбувати. Якщо все піде добре, то основні роботи можуть закінчити до кінця року.

Отець Іван Замараєв розповів, що храм назвали "Воскресенським" на честь свята Великодня. Священнослужитель також зазначив, що в невеликому розмірі храму є особливий сенс.

"Я давно був переконаний, що великих, величезних храмів час вже пройшов. Зараз повинні бути такі маленькі, такі ось камерні, затишні храмики, де небагато б людей було, і де можна було б спілкуватися один з одним, де людина могла б прийти помолитися без зайвого простору і зайвого натовпу ", - заявив Замараєв.

Ідеї ​​звести на цьому місці храм з'явилися ще минулого року. Питання виділення ділянки під будівництво схвалили депутати. Гроші на будівництво пожертвували віряни. Також біля храму планують зробити невеличкий сквер.

У Херсоні будують церкву з пінопласту (відео: facebook.com/VTVplus)